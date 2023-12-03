選情膠著！高嘉瑜沙啞飆唱「愛拚才會贏」　許淑華牽萌寵上台

▲近期「封麥」的高嘉瑜今天飆唱「愛拚才會贏」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜爭取連任，選情相當艱困，她今（3）下午出席賴清德全國競選總部成立大會時，自稱沒有背景只靠打拚，聲嘶力竭高唱競選名曲「愛拚才會贏」，呼籲要讓內湖南港「年年有餘（瑜）」；第二度挑戰立委選舉的市議員許淑華則牽著萌寵黑柴「豆漿」上台，呼籲貓派、狗派的朋友共同支持「美德贏台灣」。

台北市第四選區（內湖、南港）立委選情膠著，高嘉瑜除了面對組織實力堅強的國民黨立委參選人李彥秀挑戰，同屬泛綠陣營的台灣基進立委參選人吳欣岱也來勢洶洶，為此，高嘉瑜近日持續勤走基層催票，更多次與民進黨總統參選人賴清德合體，重申「民進黨100％支持高嘉瑜」。

賴清德全國暨台北市競選總部成立大會今天下午在北平東路登場，不少民眾帶著「毛小孩」與會，力挺正副總統參選人賴清德、蕭美琴。

高嘉瑜致詞時強調，台灣現在已經走在正確的道路上，台灣要繼續向前行，倘若選不對人，就會變得非常危險，拜託大家「美德贏台灣」，要支持賴清德與蕭美琴，不要支持「中國派」的國民黨總統參選人侯友宜，侯主張讓陸生來台就業，是為了幫中國解決青年就業問題，大家有辦法接受嗎？

高嘉瑜自嘲說，賴清德叫自己不要再唱歌，因為再唱下去越唱越好，呼籲民眾「阻止韓國瑜、支持高嘉瑜」，讓內湖南港「年年有餘（瑜）」。她用唱歌說，她跟大家一樣沒有背景、靠打拚，「三分天註定，七分靠打拚，要拚才會贏」。

台北市第七選區（松山、信義）立委參選人許淑華則牽著黑柴「豆漿」上台，她說，不管是貓派、狗派，大家都是愛毛小孩的好朋友，拜託所有喜歡毛小孩的人民，支持「美德贏台灣」。

▲許淑華帶著黑柴「豆漿」上台，引發現場民眾驚呼。（圖／記者呂佳賢攝）