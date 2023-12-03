賴清德講笑話挨酸抄襲　郭雅慧：比好笑誰比得過國民黨？

▲郭雅慧貼出網路哏圖諷刺國民黨。（圖／翻攝自郭雅慧臉書）



記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委參選人游淑慧批評，民進黨總統參選人賴清德講笑話抄襲網路哏，是「政治騙子」。不過，賴清德競選辦公室發言人郭雅慧今（3）貼出一張「畢竟比好笑有誰比得過國民黨呢？」的哏圖，反酸游太閒了，國民黨幹話更是一流，難道笑話也分政治顏色？

賴清德近日登上知名網路節目「AmazingTalker show」，展現幽默講了一段關於鳥的笑話，不過，游淑慧看完影片後批評，賴清德在節目上講只看鳥腳猜學名的笑話，一查果然是網路哏，論文抄襲、笑話也要抄？果然是不分區立委參選人韓國瑜說的「政治騙子」。

對此，郭雅慧今天說，前幾天賴清德應節目需求講了一個笑話，在社群上頗獲好評，結果游淑慧議員居然氣噗噗，說賴的笑話是網路梗？游不知道是沒有幽默感，還是國民黨總統參選人侯友宜講話太無聊，恨鐵不成鋼，所以把怒氣轉移到賴身上？

郭雅慧酸說，「那換我來說一個笑話，國民黨所說的笑話，絕對都是原創的」，比如說，前幾天侯友宜被酸是傀儡，副總統參選人趙少康情急之下說他是侯友宜的「趙子龍」，護主不成反而直接讓侯友宜變「阿斗」，這才是近期聽過最好笑的笑話。

郭雅慧說，「比起做事能力來說，國民黨的幹話更是一流，連笑話從哪裡聽來的也要挑刺，國民黨市議員也太閒了，游淑慧可以忍受被韓國瑜虧『選不上就嫁給（立委參選人）王世堅』這種笑話還幫忙緩頰，難道笑話也分政治顏色？」