記者游瓊華／台中報導

台中市第八選區立法委員江啟臣力拚四連霸，江啟臣日前公布首波競選CF，除了強調交通建設對豐原山城的重要性，也逐一闡述這些重要建設的爭取過程，並強調要透過交通路網的串聯，縫合大台中之間的距離。

▲力爭四連霸！江啟臣首波CF公布，推動豐原山城交通再升級。（圖／記者游瓊華攝）



江啟臣指出，交通不只是市民安全回家的路，更是地方發展的重要關鍵。自擔任立委以來，就致力推動國道四號豐原潭子段，也成功爭取305億興建經費，並於今年初全線通車，成功串聯起大臺中。至於鄉親引頸期盼的東豐快速道路，也是他努力許久的建設，從爭取興建到去年搶救東豐快復工，現更爭取增設新社交流道，力拚在2027年全線完工，要完成大山城地區高速路網的最後一哩路。

江啟臣表示，在豐原山城有三條重要道路，國四豐潭段已經完工、東豐快速道路也正在施工，未來也會全力推動中橫復建，要求中央政府加速審議，力拚恢復省道規格，並持續爭取經費，強化中橫便道安全，希望給大梨山鄉親一條安全回家的路。

江啟臣在影片中也表示，為解決國道一號豐原路段長期壅塞問題，他也成功向交通部爭取拓寬改善計畫。不僅如此，他也協助臺中市政府向中央爭取補助經費，興建多元功能的豐原轉運中心，更藉由舉辦市集，行銷豐原也拚經濟。為了讓台中清泉崗機場成為名符其實的國際機場，他也要求增加國際航班，讓臺中與世界接軌，讓世界看見台中。

影片尾聲，江啟臣提到，交通建設的啟動正加速豐原山城的發展與蛻變，帶給豐原山城新的風貌。過去這幾年他努力爭取重大建設，不只希望打破交通的籓籬、縮短城鄉的差距，更期待能拉近人們的距離。希望未來能逐步完善高速路網、串聯大台中，將豐原山城打造成大台中的北都心。