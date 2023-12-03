台中藍白繼續合！蔡壁如競總成立　盧秀燕站台：3大理由支持

記者白珈陽／台中報導

台中市立委第一選區民眾黨參選人蔡壁如3日上午成立競選總部，台中市長盧秀燕率藍營小雞到場力挺，盧秀燕說，要投給蔡壁如有3大理由，第一蔡曾任台北市長辦公室主任，對城市發展需要、爭取預算，比誰都更了解；蔡是護理人員，能為民眾健康嚴格把關；第三，政壇需要更多女性發聲，支持蔡壁如讓台中變得更好。

▲第一選區立委民眾黨參選人蔡壁如競總成立，台中市長盧秀燕到場力挺。（圖／記者白珈陽攝）

盧秀燕今上午9時許即到梧棲替蔡壁如站台，未與11點到達的柯文哲同台，盧秀燕說，因她還要趕到台東為原住民立委參選人黃仁輔選，但仍趕來幫蔡壁如站台。

盧秀燕表示，她推薦蔡壁如有3大理由，第一蔡曾擔任首都台北市長辦公室主任5、6年，對都市發展、需求、爭取預算，比誰都更有通盤性了解，她也當過立委，對城市發展有辦法串連地方、中央資源。

▲盧秀燕替蔡壁如站台。（圖／記者白珈陽攝）

第二，蔡壁如醫護人員出身，重視民眾健康，對於反空汙、反萊豬、核食食安問題有更專業的了解，若她在中央強力監督，不會讓進口巴西蛋混合蛋液，不會讓中火只增氣不拆媒。

第三，蔡壁如跟她都是女性，從政不容易，台中重視教育，需要有更多女性在政壇發聲。台中教文預算占比高，大約要5百億，可是台中繳稅上千億，依公式、法律分回台中卻只有3、40億，讓女性、媽媽進入國會，蔡壁如會強而有力地爭取更多預算。