　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中藍白繼續合！蔡壁如競總成立　盧秀燕站台：3大理由支持

記者白珈陽／台中報導

台中市立委第一選區民眾黨參選人蔡壁如3日上午成立競選總部，台中市長盧秀燕率藍營小雞到場力挺，盧秀燕說，要投給蔡壁如有3大理由，第一蔡曾任台北市長辦公室主任，對城市發展需要、爭取預算，比誰都更了解；蔡是護理人員，能為民眾健康嚴格把關；第三，政壇需要更多女性發聲，支持蔡壁如讓台中變得更好。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲第一選區立委民眾黨參選人蔡壁如競總成立，台中市長盧秀燕到場力挺。（圖／記者白珈陽攝）

盧秀燕今上午9時許即到梧棲替蔡壁如站台，未與11點到達的柯文哲同台，盧秀燕說，因她還要趕到台東為原住民立委參選人黃仁輔選，但仍趕來幫蔡壁如站台。

盧秀燕表示，她推薦蔡壁如有3大理由，第一蔡曾擔任首都台北市長辦公室主任5、6年，對都市發展、需求、爭取預算，比誰都更有通盤性了解，她也當過立委，對城市發展有辦法串連地方、中央資源。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲盧秀燕替蔡壁如站台。（圖／記者白珈陽攝）

第二，蔡壁如醫護人員出身，重視民眾健康，對於反空汙、反萊豬、核食食安問題有更專業的了解，若她在中央強力監督，不會讓進口巴西蛋混合蛋液，不會讓中火只增氣不拆媒。

第三，蔡壁如跟她都是女性，從政不容易，台中重視教育，需要有更多女性在政壇發聲。台中教文預算占比高，大約要5百億，可是台中繳稅上千億，依公式、法律分回台中卻只有3、40億，讓女性、媽媽進入國會，蔡壁如會強而有力地爭取更多預算。

ET快訊
胰臟癌無明顯症狀！醫曝7大「異常症狀」　8大高危險群當心
郭碧婷胖一圈！　合體向太…婆媳越來越像
DJ SODA認交台灣男友！　遭「劈腿、無情對待」
雞蛋滯銷！傳蛋商「降價拋售」清庫存
他每年生日都到場　Jennie靠肩185cm男模：最幸福的一
快訊／抓到了！台南男頭部中彈亡　3嫌落網
「蕭美琴國籍爭議僅有放棄美國籍？」 　她揪1問題：一樣不得參

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蕭美琴不符參選資格？　民進黨批國民黨造謠：歧視海外僑胞

藍議員揪蕭美琴國籍爭議疑點　許淑華反轟：戶籍法跟國籍法分不清楚

徐欣瑩湖口場造勢　提交通、教育、長照政策：我有經驗

傳趙少康私吞3億遭王建煊斥退新黨　侯辦嚴厲譴責：勿以訛傳訛

「回復中華民國籍」也不得參選！　游淑慧揪蕭美琴國籍爭議疑點

「蕭美琴國籍爭議僅有放棄美國籍？」 　她揪1問題：一樣不得參選

力爭四連霸！江啟臣首波CF公布　推動豐原山城交通再升級

台中藍白繼續合！蔡壁如競總成立　盧秀燕站台：3大理由支持

柯文哲爆2億美元當副手　連勝文酸：說者信口開河、信者欠缺常識

剛被嗆「沒資產不是中和人」　吳崢喜宣布：我有房子了

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

海底撈員工跳「科目三」爆衝突！顧客點播被嫌吵　2桌人打起來

纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」畫面曝　釀1死4傷

Girl’s Day幫素珍辦「婚前派對」　「串通假爽約」一開門感動泛淚！

林志玲兒子首入鏡「個子超高」　還沒滿2歲...網驚呼：長好快！

快訊／蕭美琴不符參選資格？　民進黨批國民黨造謠：歧視海外僑胞

藍議員揪蕭美琴國籍爭議疑點　許淑華反轟：戶籍法跟國籍法分不清楚

徐欣瑩湖口場造勢　提交通、教育、長照政策：我有經驗

傳趙少康私吞3億遭王建煊斥退新黨　侯辦嚴厲譴責：勿以訛傳訛

「回復中華民國籍」也不得參選！　游淑慧揪蕭美琴國籍爭議疑點

「蕭美琴國籍爭議僅有放棄美國籍？」 　她揪1問題：一樣不得參選

力爭四連霸！江啟臣首波CF公布　推動豐原山城交通再升級

台中藍白繼續合！蔡壁如競總成立　盧秀燕站台：3大理由支持

柯文哲爆2億美元當副手　連勝文酸：說者信口開河、信者欠缺常識

剛被嗆「沒資產不是中和人」　吳崢喜宣布：我有房子了

一開蒸籠有蟑螂！他怒PO照「店家道歉+免單」　添好運：無此事

港地產大亨：香港房市正在改變　想靠房地產致富變難

《沉默之丘2》重製版開發順利　Konami擇日公開新資訊

艋舺青山宮遶境信徒爭接駕爆推擠　優勢警力隔開衝突未擴大

快訊／蕭美琴不符參選資格？　民進黨批國民黨造謠：歧視海外僑胞

藍議員揪蕭美琴國籍爭議疑點　許淑華反轟：戶籍法跟國籍法分不清楚

健保費可能2025年提早調漲！　健保署長石崇良曝「2大關鍵考量」

美國街頭散步遭槍擊！巴勒斯坦男大生「子彈卡脊椎」　被證實癱瘓

桃園文博會登場！集滿7款「超有種NFT」　限量紀念徽章免費帶回家

徐欣瑩湖口場造勢　提交通、教育、長照政策：我有經驗

政治熱門新聞

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

「蕭美琴國籍爭議僅有放棄美國籍？」 　她揪1問題：一樣不得參選

不讓郭董缺席2024！　賴清德：若當選全力挺郭台銘「癌症醫院」計畫

第一次車掃拜票獻給屏東徐富癸　鄭弘儀：不接受每天亂講話的人做總統

遭柯文哲諷「管不了趙少康」　侯友宜反酸：他很羨慕我有好副手

柯文哲嗆有錢愛炫富　連勝文嘆國民黨「丐幫」：窮到只差沒賣血

美學者建議賴清德放棄台獨黨綱？　葛來儀：遺憾特定人士斷章取義

同台林襄遭疑貼太近　趙少康還原實情

賴清德錄YT幽默感噴發　她酸：論文抄、笑話也要抄！

新一代「綠營催票機器」王義川邀約爆棚　公開行程比選總統多3倍

「回復中華民國籍」也不得參選！　游淑慧揪蕭美琴國籍爭議疑點

蕭美琴坦言不想放棄駐美大使工作　「但民進黨沒執政這位置也沒了」

柯文哲爆2億美元當副手　連勝文酸：說者信口開河、信者欠缺常識

賴清德罕見變臉怒吼　女網紅求罵反嚇壞「我不想主持了！」

更多熱門

相關新聞

傳趙少康私吞3億遭王建煊斥退新黨　侯辦嚴厲譴責：勿以訛傳訛

傳趙少康私吞3億遭王建煊斥退新黨　侯辦嚴厲譴責：勿以訛傳訛

國民黨副總統參選人趙少康自登場後，吸引媒體目光，民進黨攻趙搶盡國民黨總統參選人侯友宜鎂光，近日更有網路謠言指出，趙少康「私吞1994年台北市長競選結餘款3億元」遭前監察院長王建煊「譴責後退出新黨」；國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人王敏旭今（3）日澄清，該謠言明顯不符合事實，也被台灣事實查核中心認定為不實謠言，呼籲大眾不要以訛傳訛。

劉建國成立西螺競選總部　蘇貞昌力挺

劉建國成立西螺競選總部　蘇貞昌力挺

台3線重機過彎撞對向車「滿地血」　騎士不治

台3線重機過彎撞對向車「滿地血」　騎士不治

力爭四連霸！　江啟臣首波CF公布

力爭四連霸！　江啟臣首波CF公布

轎車過彎甩尾撞路樹　司機肇逃被揪出酒駕

轎車過彎甩尾撞路樹　司機肇逃被揪出酒駕

關鍵字：

2024立委選情2024六都立委2024台中市立委盧秀燕國民黨民眾黨蔡壁如政在上演影音

讀者迴響

熱門新聞

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

快訊／氣象署發布海嘯警報　0:46台灣沿海嚴防海浪湧升

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

李東健親弟澳洲留學遭刺殺　靈堂前哀悼：想像不到你長大的樣子

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

LINE突遭停權！她崩潰「等177天」

他好奇為何蹲式馬桶式微　過來人曝原因

菲律賓7.6震　當局警告恐有毀滅性海嘯

網紅營養師抓包「前女友激戰洋男」：我也跟別人上床

女主播舉報老公吸毒！　「裸體倒在女兒身旁」照片震驚全韓

營養師Ricky爆「一夜情上海小三」！未婚妻痛哭

更多

最夯影音

更多
因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭
66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面