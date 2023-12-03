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雞蛋滯銷！傳蛋商「降價拋售」清庫存　零售蛋價每斤不到45元

▲雞蛋,蛋價。（圖／記者楊惠琪攝）

▲雞蛋買氣差，傳出有蛋商降價拋售，零售端出現每斤45元的蛋價。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內雞蛋買氣低迷，蛋價來到近2年低點，有蛋商透露，最近白蛋嚴重滯銷，很多盤商蛋堆到沒地方放，只能囤在雞舍暫停出貨，甚至有盤商為了消庫存，以大運輸價格每斤41.5元拋售，而零售端也出現每斤不到45元的價格，均低於目前公告的批發價。台北市蛋商公會坦言，買氣不振，的確有蛋商降價拋售，近期市場價格較混亂。

國產雞蛋買氣連月衰退，蛋價接連3波降價，目前產地價38.5元、批發價48元，跌至近2年低點。主導全國蛋價的台北市蛋商公會表示，考量蛋農成本、期待營養午餐恢復使用液蛋，以及天氣轉冷等因素，暫不調整蛋價。

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北部蛋商指出，國內雞蛋產量已經回到往日水準，反而是買氣尚未恢復，營養午餐液蛋解禁本月才要開會討論，最快也要一月才可望解禁，屆時又快放寒假，緊接著又是農曆過年休市，國產雞蛋每天都有十幾萬箱生產，只要消費者有一周減量或暫停購買，就會讓雞蛋嚴重滯銷，更何況買氣已經低迷這麼久了，現在已經是雞蛋塞車、嚴重滯銷了。

該名蛋商還說，現在白蛋市況已經嚴重滯銷，很多盤商的蛋堆到沒地方放，只能讓雞舍暫停出貨，但常溫蛋從雞舍出貨最多只有20天保鮮期，在滯銷期間盤商出貨不及，很快就會面臨過期壓力，預料很快就會產生競價拋售和品質不佳的問題，如果買氣遲遲沒有恢復，蛋價崩盤很快就來了。

台北市蛋商公會常務理事劉威志坦言，北部盤商囤蛋仍多，只能先把蛋放在雞場，部分蛋商擔心囤蛋太多，過了雞蛋保鮮期，不惜降價拋售，以大運輸價（產地價加3元）低價出清，寧可不要賺取價差，只求不賠錢就好。

劉威志說，今年天氣冷得慢，雞蛋用量沒有明顯提升，整體雞蛋供應的確是供過於求，導致蛋價混亂，目前公告批發價每斤48元，正常零售價每斤約50元，但有部分蛋商降價求售，零售消費端甚至出現每斤45元的價格。他也批評，部分縣市營養午餐持續禁用液蛋，嚴重打擊蛋雞產業，更影響消費者購買意願。

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