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下周蛋價不變！　蛋商公會：蛋比菜便宜「消費者不吃是自己吃虧」

▲雞蛋。（圖／記者楊惠琪攝）

▲國內蛋價來到近2年低點，蛋商公會指現在吃蛋比吃菜便宜。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

因買氣低迷，國產蛋價接連3波降價，已跌至近2年的低點。台北市蛋商公會理事長林天來今（3日）表示，雖然各區蛋商雞蛋庫存仍多，但天氣逐漸轉冷，買氣略有回升，而禽場雞隻受天候影響，也有減產趨勢，因此，下周蛋價仍維持產地價38.5元、批發價48元，至於後續漲跌，產銷代表將在12月9日開會討論。

林天來表示，國產雞蛋沒有安全疑慮，卻連續數月受進口蛋拖累，買氣尚未完全恢復，「現在吃蛋比吃青菜便宜，雞蛋營養成分又高，消費者不吃是自己吃虧」，呼籲消費者多支持國產雞蛋。至於蛋價漲跌，他強調，一切回歸市況，蛋商公會經得起考驗，不會胡亂公告。

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「雞蛋市況我最清楚！」林天來直言，蛋農會考量飼養成本，不希望蛋價持續下跌，官方與學者對每天的雞蛋銷售動態未必可即時掌握，反觀他自己開設蛋行、在市場也有零售點，每天10車載送上千箱蛋銷往各地，蛋好不好賣，自己最清楚，「蛋不好賣就降價、好賣就調漲，這就是市場機制」，就像是雜糧行，也會觀察買氣調整零售價。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3369萬隻，日產蛋量已回升至12萬箱（每箱約200顆），已經回到國人每日需求量。但根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會最新統計，全國各區產銷動態均呈現「市況稍弱」，顯示目前雞蛋市況仍呈現供過於求。

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