出國買肉鬆蛋捲回台「20萬元飛了」　防檢署：2個月開罰14案

▲防檢署針對自非洲豬瘟高風險國家入境旅客加強攔檢。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國際非洲豬瘟疫情升溫，農業部動植物防疫檢疫署指出，針對自非洲豬瘟高風險國家入境旅客的託運行李和手提行李，已採X光機百分百檢查，但近期發現從泰國、中國攜帶肉鬆蛋捲案例增多，從10月迄今已開罰14案，提醒旅客出國採買伴手禮，一定要避開內餡含肉的糕餅點心，一旦查獲就開罰20萬元。

防檢署表示，許多民眾出國都會買伴手禮返台，但除了火腿、香腸、臘肉等含肉製品禁止攜帶入境外，包括肉鬆蛋捲、火腿月餅、雞仔餅等內餡含有肉製品的糕餅點心也禁止輸入，一旦查獲，第一次就開罰20萬、第二次罰100萬元。

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防檢署指出，近期違規攜帶肉鬆蛋捲的旅客增多，光是這兩個月來就高達14案，還有國人赴泰國旅遊，明知不能攜帶豬肉製品回國，所以在泰國機場以郵包方式寄送泰國肉鬆米餅和肉乾回國，仍然被攔截查獲，被裁處20萬元。防檢署特別提醒民眾，而且無論是自己攜帶入境或郵寄回國都會挨罰。

防檢署說，目前自非洲豬瘟高風險國家入境旅客的託運行李和手提行李，皆以X光機百分百檢查，防檢署並依據入境航班風險程度，會同財政部關務署加強免申報櫃檯（綠線通關）執法工作，提醒旅客返國前務必仔細檢查行李及隨身物品，是否有生鮮蔬果、肉品、飛機餐等動植物產品，以免一進國門就吃上罰單。





▲防檢署近期查獲多起違規攜帶肉鬆蛋捲入境案例。（圖／防檢署提供）