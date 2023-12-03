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勞動部關懷弱勢家庭　阿春部長親訪台南「做工行善團」

▲勞動部長許銘春參訪台南市勞工局「做工行善團」二手家具倉庫，肯定勞工局用心，更感動志工們利用修繕技能讓廢棄家具巧手回春，還免費為職災勞工等弱勢家庭修繕房屋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部長許銘春參訪台南市勞工局「做工行善團」二手家具倉庫，肯定勞工局用心，更感動志工們利用修繕技能讓廢棄家具巧手回春，還免費為職災勞工等弱勢家庭修繕房屋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023亞洲技能競賽，勞動部長許銘春率領31位國手參賽，獲得12金、6銀、4銅、3優勝，在24個參賽國中成績排名第一，阿春部長剛回國，3日參訪台南市勞工局「做工行善團」二手家具倉庫，肯定勞工局用心，感動志工們利用修繕技能讓廢棄家具巧手回春，還免費為職災勞工等弱勢家庭修繕房屋，攜手共創希望家園。

▲勞動部長許銘春參訪台南市勞工局「做工行善團」二手家具倉庫，肯定勞工局用心，更感動志工們利用修繕技能讓廢棄家具巧手回春，還免費為職災勞工等弱勢家庭修繕房屋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

許銘春表示，台南市勞工局的「做工行善團」，係從副總統賴清德在台南市擔任市長時就已經啟動，透過集結在地各工會等民間力量，免費替弱勢家庭修繕房屋，截至目前已走過12年頭，共完成244戶修繕案，還擔任種子分享房屋修繕經驗，將服務量能傳遞至屏東縣、高雄市、嘉義縣市等，陸續與外縣市修繕團隊完成19戶的修繕案，希望這份善的暖意可以延續，陸續在全台串起愛的循環。

▲勞動部長許銘春參訪台南市勞工局「做工行善團」二手家具倉庫，肯定勞工局用心，更感動志工們利用修繕技能讓廢棄家具巧手回春，還免費為職災勞工等弱勢家庭修繕房屋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

許銘春還說，「做工行善團」在協助弱勢家庭修繕房屋時，察覺許多家庭因經濟能力受限，無力增購家具，以致家具嚴重毀損仍在使用，為實質改善弱勢家庭生活環境，台南市政府將原位於隆田陸橋下方的資源回收空間，改造成二手家具倉庫，廣納各界捐贈的二手家具，由民間地方團體協助修復、上漆及封膜儲放並評估贈送給弱勢家庭，將志工們的溫暖及愛傳承下去。

▲勞動部長許銘春參訪台南市勞工局「做工行善團」二手家具倉庫，肯定勞工局用心，更感動志工們利用修繕技能讓廢棄家具巧手回春，還免費為職災勞工等弱勢家庭修繕房屋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日「做工行善團」二手家具倉庫家具整修活動，台南市長黃偉哲、台南市勞工局長黃鑫基、台南市官田區公所區長黃炳元、大台南總工會、台南市木工職業工會、餐飲業產業工會等人都出席為志工們鼓舞打氣，參訪中大家紛紛對本屆亞洲技能競賽優異成績表達讚賞，肯定勞動部對技能人才培育的用心；阿春部長也表示會持續協助優秀技職人才登上國際舞台發光、發亮。

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