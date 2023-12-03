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社會 社會焦點 保障人權

投資股票、洱茶餅輕鬆詐322萬　警埋伏逮2車手

記者林東良／台南報導

台南市警善化分局於11月29日及12月1日分別在善化區、新市區，埋伏緝獲當場查獲周嫌、姚嫌等2名詐騙車手，警方出指出，詐騙集團以投資股票、洱茶餅，向被害人詐得132萬元及190萬元，且食髓知味要求被害人再投資而被警方緝獲，兩案偵訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警善化分局於11月29日及12月1日分別在善化區、新市區，埋伏緝獲當場查獲周嫌、姚嫌等2名詐騙車手。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警善化分局於11月29日及12月1日分別在善化區、新市區，埋伏緝獲當場查獲周嫌、姚嫌等2名詐騙車手。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警善化分局於11月29日及12月1日分別在善化區、新市區，埋伏緝獲當場查獲周嫌、姚嫌等2名詐騙車手。（圖／記者林東良翻攝，下同）

善化警分局日前接獲被害人報案稱，他在臉書因投資股票與歹徒結識，依歹徒指示於10月18日及11月17日當面交付車手現金2次，因歹徒不斷要求給付投資金，被害人始驚覺受騙，即報警處理，前後共損失132萬元。

▲台南市警善化分局於11月29日及12月1日分別在善化區、新市區，埋伏緝獲當場查獲周嫌、姚嫌等2名詐騙車手。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方獲報後立即與被害人合作，佯裝配合歹徒要求，與歹徒約定再次於11月29日交付投資款項90萬元，並事先到場埋伏監控，等待車手進入被害人車上取款時，立即上前逮捕26歲周姓車手，當場查獲手機、個人印章、贓款等犯罪證物。

▲台南市警善化分局於11月29日及12月1日分別在善化區、新市區，埋伏緝獲當場查獲周嫌、姚嫌等2名詐騙車手。（圖／記者林東良翻攝，下同）

無獨有偶，一名男子在交友軟體結識女子，在交換Line後對方稱有限量版普洱茶餅，且全球只有6666餅，可以向她用原價一餅4萬元搶購，謊稱保證獲利穩賺不賠，普洱茶餅以低買高賣非常賺錢，在詐騙集團誘騙下，被害人不疑有他，即匯款3次總計190萬元。

近日詐騙集團又告知被害人稱貨物卡關需繳交稅務金方可放行，被害人覺得事有蹊蹺、驚覺有詐，立即報警求助。善化分局獲報後，立即成立專案小組，指導被害人佯稱願意再繳稅金，並請詐騙集團派員取款，於1日12時許，相約在新市區咖啡店前面交款70萬元，於雙方面交之際，部署員警上前圍捕取款41歲姚姓車手，並查扣相關犯罪工具及證物。

▲台南市警善化分局於11月29日及12月1日分別在善化區、新市區，埋伏緝獲當場查獲周嫌、姚嫌等2名詐騙車手。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警善化分局於11月29日及12月1日分別在善化區、新市區，埋伏緝獲當場查獲周嫌、姚嫌等2名詐騙車手。（圖／記者林東良翻攝，下同）

善化分局提醒，民眾投資務必注意，勿輕信網路投資獲取暴利，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇有要求加「LINE」等投資，皆為詐騙手法，不可不慎。

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