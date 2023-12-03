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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南歸仁自小客車撞進工廠　駕駛無生命跡象緊急救回

▲台南市歸仁區中山路一段3日上午傳出車禍事故，年約60歲男子駕駛自小客車，人車失控撞上1家工廠鐵製拉式大門，衝入廠區才停，人當場失去生命跡象。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市歸仁區中山路一段3日上午傳出車禍事故，年約60歲男子駕駛自小客撞上1家工廠鐵製拉式大門，衝入廠區才停，當場失去生命跡象。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市歸仁區中山路一段3日上午9時25分許傳出車禍事故，年約60歲男子駕自小客車，人車失控撞上1家工廠鐵製拉式大門，衝入廠區才停，台南市消防局119勤務中心據報，派歸仁、關廟消防分隊前往救援，消防人員發現駕駛人失去生命跡象，馬上展開高階救命術並火速送醫，到院前搶救成功，患者恢復生命跡象。

▲台南市歸仁區中山路一段3日上午傳出車禍事故，年約60歲男子駕駛自小客車，人車失控撞上1家工廠鐵製拉式大門，衝入廠區才停，人當場失去生命跡象。（圖／民眾提供，下同）

消防人員到場救出受困駕駛人，惟發現該名駕駛人已無生命跡象，關廟及歸仁分隊救護人員施以高級救命術，並同步由關廟消防分隊救護車送成大醫院急救，在救護人員全力搶救下，患者到院前終於恢復吸心跳等生命跡象，目前由成醫救治中。

據現場目擊民眾表示，案發時有聽到駕駛人突然哎呀一聲，人車便往該工廠開過去，並撞到他們的大門。全案交由歸仁分局調查處理中。

▲台南市歸仁區中山路一段3日上午傳出車禍事故，年約60歲男子駕駛自小客車，人車失控撞上1家工廠鐵製拉式大門，衝入廠區才停，人當場失去生命跡象。（圖／民眾提供，下同）

救護人員指出，OHCA（失去生命跡象）傷患，經施以CPR及高階救命術後，如果急救發揮效果，病人的血液循環回復，臨床上便可測得到脈搏及量到血壓，稱為自發性血液循環之回復（ROSC, Return of Spontaneous Circulation），以該名駕駛人狀況來說，懷疑他疑似有心臟衰竭而先OHCA，才會造成失去意識發生車禍，而非撞車後才知去生命跡象。

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