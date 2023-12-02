德妮嗨派對歡樂來襲！　「百變小丑樂園」台南新天地一同歡樂

▲德妮嗨派對2、3日即將在本週末在新光三越台南新天地、小西門廣場及廣三公園隆重舉辦「百變小丑樂園」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

德妮嗨派對2、3日在新光三越台南新天地、小西門廣場及廣三公園隆重舉辦「百變小丑樂園」活動，這場親子盛事不僅為0-6歲的小朋友及其家庭度身打造，更融入了一系列用心品牌，如噗果兒童人體工學書包、瀚克寶寶副食品專門店等，透過一年一度的德妮嗨派對，集結了各種友好的親子廠商，共襄盛舉。

「百變小丑樂園」活動分為0-1歲、1-3歲、3-6歲的遊戲場館，每個遊戲場館都是由德妮幼兒教育機構托嬰中心及幼兒園的實際課程所啟發，為孩子提供豐富的學習體驗。德妮幼兒教育機構總經理何彥儒表示，這不僅是一場活動，更是將親子教育的理念融入其中，透過遊戲讓大家深入體會學齡前教育的樂趣與意義。

[廣告]請繼續往下閱讀...

舞台前特別設有野餐區，為家庭觀眾提供了一個愉快的用餐環境。家長可以在此處品味美食，同時欣賞孩子們在舞台上的表演，營造了一個舒適而溫馨的觀賞空間。

活動現場更有豐富的市集，提供親子們挑選獨特商品的機會。DIY體驗區則是一個親子互動的好地方，讓小朋友發揮創意，親子間的默契更在此刻深化。

精心策劃的活動不僅僅停留在遊戲和市集，現場更有德妮幼兒園小朋友的才藝表演，為大家呈現一場充滿童真的視聽盛宴。兒童劇團也將現場上演精彩紛呈的演出，為整個活動錦上添花。

德妮嗨派對期待所有親子們一同參與，共同享受這場充滿歡樂與愉悅的「百變小丑樂園」。歡迎大家攜手創造美好回憶，一同迎接溫馨又歡笑的假日時光。