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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／民進黨爭「認同票」　3招鞏固百萬新住民票倉

▲▼民主進步黨新住民事務部升格後，昨(5)日舉辦「第一屆新住民事務諮詢委員會暨授證典禮」。（圖／民進黨提供）

▲賴清德曾在內部會議說，要一起關心台灣，共同努力贏得2024這場選舉，讓台灣更好。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣新住民人口超過58萬人，加上其配偶及二代已突破百萬人，成為總統立委選舉兵家必爭之地。民進黨主席賴清德上任後積極關注新住民事務，除了新設「新住民事務部」，中央黨部也針對新住民姐妹們成立Line群組，並推出越南文、印尼文、泰文、緬甸文和柬埔寨文版本政策圖卡，讓看不懂中文字的新住民們也能了解現行政策與自身權益。

根據統計，截至今年10月底為止，國內總共有58萬9868名外籍配偶，其中來自中國、香港及澳門者共38萬2222人，合計佔外籍配偶總數64.79％。其餘國籍部分，目前共有20萬7646人，以越南籍11萬5833人居首，印尼籍3萬1770人次之，菲律賓與泰國籍也分別有1萬1436人、1萬14人。

據指出，今年初取得投票權的新住民已逼近30萬人，推估具有投票權的新二代約有40萬人，尤其在新北市、台北市、桃園市、高雄市等縣市佔比最高，將成為選戰中不容忽視的重要力量。

各政黨爭取新住民選票，從不分區立委提名即可見一斑，例如民進黨將馬來西亞出身的立委羅美玲列入第五名，篤定進入國會；民眾黨提名出生於越南的台灣新移民協會理事長麥玉珍，同樣排序第五名；國民黨方面，提名身為陸配的台灣紫點點多元文化發展協會理事長李霞，但排名第十七名，不在安全名單內。

綠營人士說，對比國民黨並未將新住民代表列入安全名單，民眾黨則是在提名過程中，讓新住民的議題「泛政治化」，民進黨希望讓更多元的聲音進入國會，過去幾個月，身兼新住民事務部主任的羅美玲跑了13個縣市，參與各縣市新住民姐妹會座談，由於姐妹們比較常使用的社群平台不是Facebook或Instagram，而是Line，因此新住民事務部也成立多個群組，同時製作5種語言的政策圖卡，供只聽得懂中文的姐妹們閱讀。

舉例來說，針對來台未滿6個月的新住民尚未能加入健保，民進黨即製作宣傳圖卡，說明其實「新住民發展基金」已提供保障，提供懷孕及生產所需費用，此外，民進黨也製作圖卡，說明現行擴大不孕症治療補助，只要夫妻其中一方是台灣籍就能申請，還有育兒津貼、托育補助等照顧，讓新住民們了解自身權益。

黨內人士透露一個小故事說，羅美玲曾經在黨務會議時分享，有新住民的家人來台陪產期間，因為不了解相關規定逾期居留，導致可能終身不得入境，並詢問是否要將修正《入出國及移民法》放寬居留規定，納入賴清德的政見，當時賴當即回應，這件事情現在就可以處理了，為什麼要未來才做？隨後立法院於今年5月三讀修正該法，並通過相關附帶決議。他說，這顯示民進黨重視各族群權益，爭取「認同票」，也已經著手在做。

▼民進黨推出多國語言的政策圖卡。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲▼民進黨推出多國語言的政策圖卡。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲▼民進黨推出多國語言的政策圖卡。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲▼民進黨推出多國語言的政策圖卡。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲▼民進黨推出多國語言的政策圖卡。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲▼民進黨推出多國語言的政策圖卡。（圖／民進黨提供，下圖同）

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