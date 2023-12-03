徐富癸養蘇卡達龜、蜜袋鼯　出席寵物派對籲毛小孩權益應受重視

▲徐富癸舉辦寵物派對「戰貓戰狗護台灣」，家裡的蘇卡達龜與蜜袋鼯首亮相。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／綜合報導

屏東縣第二選區（屏南）立委候選人徐富癸3日在南邊61-6號咖啡舉辦寵物派對「戰貓戰狗護台灣」，現場有獸醫師替毛孩免費健檢，還有寵物行為訓練師為毛孩的爸媽提供簡單教學，徐富癸也帶了家裡的蘇卡達龜與蜜袋鼯到現場，特地帶上貓耳朵髮箍的他，笑說自己是出生以來最可愛的一次。

徐富癸表示，二女兒徐琬茜很喜歡小動物，主度跟他提議希望舉辦這個活動來號召大家關心流浪動物收容的議題，尤其屏東毛小孩數量增加，在六都以外排第二，毛小孩的健康與權益日更應該受到受重視。

陪同徐富癸出席動物派對，徐琬茜說，現在家裡有兩隻蜜袋鼯、三隻蘇卡達龜，爸爸現在跟他們感情很好，平常都非常細心照顧，還會帶他們去散步，她希望透過這個活動，可以讓大家一起來關心流浪動物的議題，一起寵愛毛小孩，而最近她也和姐姐擔任起向日葵青年軍，跑遍屏南各鄉鎮。

對於女兒開始幫父親助選，徐富癸感性地說，其實很心疼她們這樣奔波，兩個女兒都還是學生，還是希望她們以課業為主，但轉念一想，年輕人也該對台灣的政治有一些關心，或許女兒能對社會有幫助，這才說服自己同意女兒輔選。

幫毛孩健檢的獸醫師公會前理事長郭永裕也表示，現場許多毛爸毛媽都把動物當親生孩子照顧，動物的生老病死都和主人有切身的感受，許多飼主抱怨去獸醫院就醫時常常面臨醫師金口難開的情況，看到今天現場有獸醫師做免費健檢、行為師做免費諮詢，是非常實際、有幫助的活動，希望同樣有愛心的徐富癸未來進入立法院後，用力爭取毛小孩相關的權益。

另外，徐富癸服務處表示，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴佩戴的Q版貓狗胸章引發瘋搶，最近服務處電話被打爆詢問的戰貓戰狗高人氣徽章，今天在動物派對現場也特別提供胸章販售，全數的所得會捐給流浪動物協會做公益。