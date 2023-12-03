快訊／衝刺階段起跑！賴清德批藍白棄主權　「國家不能交給他們」

▲賴清德、蕭美琴今天下午在造勢大會上高唱競選歌曲。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統選戰倒數41天，民進黨總統參選人賴清德今（3）下午出席全國競選總部成立大會，宣示這將是「衝刺階段的第一站」。他說，這場選舉是選擇國家方向、穩健負責的執政態度，藍白陣營一個接受九二共識，一個高喊兩岸一家親，都想讓台灣成為「中國的台灣」，在野黨以放棄主權、犧牲經濟自主的方式，「絕對不能把國家交給這群人」。

正副總統參選人賴清德、蕭美琴全國暨台北競選總部今天下午在北平東路舉辦封街造勢，人潮外溢至林森北路上，包括總統蔡英文、行政院長陳建仁、行政院前院長蘇貞昌、全國競總主委姚立明、台北市競選總部主委陳時中輪番登台助講。

賴清德壓軸登場致詞時，與蕭美琴與黨籍立委參選人們同台而立，他說，再41天就要投票了，今天全國暨台北競選總部成立，是他走遍全國各縣市，成立競選總部的壓軸一站，也是衝刺階段的第一站，今天開始的每一天，希望大家能夠團結一致，「鬥陣拚，作伙贏」。

賴清德表示，在全國競選總部裡面，有一面「民主應援牆」，可以看到來自世界、台灣各地的朋友們，寫下對台灣未來的期待，大家的目標相同，就是要讓台灣繼續走對的路；競選總部牆上寫著「世界的改變，正是台灣的機會」，要一起讓台灣在國際變局中掌握契機，成為民主世界的MVP，因為台灣已經是世界台灣，近幾年在總統蔡英文領導下，大步走向世界，民進黨執政已經證明：與其依賴中國，不如信賴台灣。

賴清德細數農產品外銷、疫情期間口罩國家隊等施政實績，他會繼續壯大「美德贏台灣（made in Taiwan）」的實力。他說，國民黨宣稱的，只能靠中國的年代已經過去了，以台灣目前的經濟實力，不必也不能夠走回頭路，「但是我們的對手，雖然用不同的政黨參選，但他們都共同喊出重啟服貿，他們一個接受九二共識，一個高喊兩岸一家親，他們都想讓台灣走回依賴中國的老路，成為中國的台灣」，甚至，國民黨還提出，要開放大量中國學生來台就業，為中國解決青年失業的問題，卻可能賠上台灣青年的未來。

賴清德表示，和平無價，人人期待，但在野黨以放棄主權，犧牲經濟自主，忍受社會衝擊的方式，絕不可能得到真正的和平，所以，絕對不能把國家交給這群人。他說，全世界都在關注台灣的總統選舉，世界上架台灣也是國際共識，這場選舉，就是在選擇國家方向，選擇賴清德、蕭美琴，就是選擇信賴台灣，繼續走向世界的台灣。

賴清德說，藍白合的紛擾，進行了幾個月，不只是全台灣都在看，國際媒體、世界各國看在心裡，都看得很清楚：在野黨並沒有提出完整的治國願景，他們不是為了國家或人民，只有政治算計和依賴中國，大家敢把國家交給他們嗎？他說，選擇賴清德、蕭美琴，就是選擇負責、穩健的執政態度，當藍白還在談合不合的時候，他召開7場國政願景說明會，要為台灣下一個4年、8年甚至最長遠的未來打下基礎。