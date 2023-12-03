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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

觀察／造勢又喊「看看香港」　民進黨賣亡國感鞏固選情

▲▼賴清德全國台北市競選總部成立大會，賴清德致詞。（圖／記者呂佳賢攝）

▲賴清德全國暨台北市競選總部成立大會今天登場。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統立委選舉倒數6周就要投票，民進黨今（3）重回北平東路舉辦封街造勢，總統參選人賴清德登台高呼啟動「衝刺階段」，於此同時，「亡國感」再度成為綠營大咖們助講的關鍵字。總統蔡英文直接喊出「看看香港，想想台灣」，行政院前院長蘇貞昌則以光頭比喻，「沒頭髮的人才知道冬天冷不冷，有民主選舉要好好珍惜」，顯然民進黨想鞏固選情，最後階段依舊端出抗中神主牌。

回顧過去幾個月，面對藍營試圖將選戰導向「戰爭與和平」氛圍，綠營極力否認，批評這是中共認知作戰一環。賴清德參選之初，即定調明年總統選舉是「民主與專制獨裁」的選擇，訴求台灣人民是要繼續走壯大台灣的道路，或者接受一個中國原則，走回專制獨裁的老路。今天他進一步指出，國民黨、民眾黨一個接受九二共識，一個高喊兩岸一家親，都想讓台灣走回頭路，成為「中國的台灣」。

無獨有偶，今天登台助講的蘇貞昌、全國競總主委姚立明、台北市競總主委陳時中，甚至多位台北市立委參選人，都頻頻以「抗中牌」作為論述主軸。例如蘇貞昌以光頭比喻「沒有頭髮的人才知道冬天冷、太陽曬很痛，有民主選舉的人要好好珍惜，如果有一天沒有民主自由，那時再來覺得失去了，來不及了」；姚立明則以「看不見的對手」形容中國介選，直言：未來40天，它（中國）會怎麼做？又有什麼動作？它都會針對著賴清德、副總統參選人蕭美琴來。

蔡英文致詞時說得更明白，向民眾喊話「看看香港，想想台灣；我們不要香港式的和平，我們要有尊嚴的和平」，有民主價值、有世界支持、有自我防衛實力的和平，才是有尊嚴的和平，她並拋出金句：2024年的大選，是台灣人民要選擇有尊嚴的和平。顯示儘管香港反送中運動已沈寂超過3年，民進黨仍試圖複製昔日勝選模式，極力喚醒台灣人民的「亡國感」，但這種論述是否能跨出綠營同溫層，說服多數擔心戰爭的中間選民？恐怕仍是未知數。

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