「搶救大兵」前進屏東　王義川、徐富癸車隊掃街喊三票救台灣

記者陳弘修／台北報導

政治評論員王義川在此次2024立委大選中，被民進黨列為不分區立委第14名，近來因「搶救王義川大兵」行動，人氣逐漸高漲。3日下午，王義川專程南下屏東，陪同屏東第二選區（屏南）立委候選人徐富癸進行車隊掃街，兩人額頭還特別帶上寫有「一人一票！救救王義川」的綁帶，呼籲屏東鄉親三票救台灣。

王義川曾任台中市政府交通局長、台灣智庫策略長等職務，近年來是政論節目常客，因談吐幽默風趣深受中南部鄉親喜愛，在此次大選中也是民進黨立委參選人們爭相邀請的助講嘉賓。

首次到屏東助選，王義川在下午陪同徐富癸車掃，車隊途經南州市場、南州火車站、崁頂北極殿、崁頂鄉中正路150號等，不少民眾開心向隊伍揮手，過程相當熱鬧。車掃結束，王義川晚間也參加了徐富癸在南州、林邊的後援會成立造勢大會，結束後隨即趕到萬丹夜市繼續懇託當地鄉親支持。

王義川表示，除了賴清德、蕭美琴一定要當選繼續帶領台灣之外，他最關鍵的立委席次就是屏南，所以才特別在屏南安排鐵人行程，懇求屏南鄉親支持徐富癸。

王義川進一步指出，他今天早上在埔里、雲林，屏南已經是第三個輔選的立委選區，再怎麼遠都一定要來，因為徐富癸這一區非常關鍵，一定要從台灣尾贏到台灣頭，這一席一定要守下來，徐富癸跟著潘孟安、周春米在屏東二十年磨兩劍，對屏東最了解，希望未來也能延續兩位縣長的基礎，前進立法院爭取屏南建設。

徐富癸也表示，他特別率領向日葵青年軍正派遊街，就是為了號召鄉親朋友支持正綠軍，搶救王義川大兵，呼籲屏東所有鄉親「總統支持賴清德、立委支持徐富癸、政黨票支持民進黨」，衝破政黨得票率，讓王義川大兵進軍立法院，和他一起成為戰友。