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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德稱「絕不走回依賴中國老路」　張斯綱諷：民進黨從沒離開過

▲▼張斯綱,侯漢廷召開士北整合公開會談。（圖／記者陳家豪攝）

▲國民黨台北市議員、立委參選人張斯綱。（圖／記者陳家豪攝）

記者江采蓁／綜合報導

睽違30年，台股11月28日加權指數一度超越香港恆生指數，財信傳媒董事長謝金河藉此表示，「如果政黨輪替，台灣大運將會結束。」民進黨總統參選人賴清德日前被問到此事也強調，如果走回依賴中國的老路，運勢一定會停頓。對此，國民黨立委參選人張斯綱2日就在臉書諷刺，「什麼叫做『走回依賴大陸的老路』？民進黨從來沒有離開過啊！」

張斯綱提到，昨日，他才發文批評謝金河的謬論，說什麼「政黨輪替，台灣大運會走完」，沒想到事隔一日，竟然連賴清德也在那邊裝神弄鬼，把應該正經討論的國家政策，扯到什麼台灣運勢，說道「台灣若走回依賴大陸的老路，運勢一定是會停頓。」

「什麼叫做『走回依賴大陸的老路』？民進黨從來沒有離開過啊！」，張斯綱指出，馬政府時期，民進黨批評對中國大陸進出口佔比高，是被「鎖進中國」，結果被抓包蔡政府時期，對中國大陸進出口佔比更高，就硬拗是「中國需要台灣」，但認真檢視數據會發現，過去10年，台灣對中國大陸的出口佔比一直在40％以上，只有2015年一度降到39.5％，2020年最高達43.9%，2021年仍有42.3％，即便2022年降到38.8％，主因恐怕也是中國經濟成長放緩，跟民進黨政策沒什麼大關係。

此外，張斯綱表示，根據中國大陸海關總署發布的數據，2022年大陸對台灣出口總額為815.87億美元，年增4.2％；自台灣進口2380.92億美元，年減4.6％；大陸自台進口是繼2019年後再度出現衰退，但整體台灣對大陸仍享有高達約1565億美元貿易順差。

「說句不客氣的，如果要說台灣這些年走運，從大陸賺到的貿易順差，不容忽視」，張斯綱直言，「或許是賴清德不想，或者不敢承認，於是扯什麼運勢」，民進黨既然也做大陸生意，賺對岸的錢，就不要得了便宜賣乖，三不五時嘴上還要臭人家，這不是什麼政治學問，就是做人處事的道理而已。

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