國際身心障礙者日　新北公園有愛無礙好好玩

▲日前落成啟用五股區體健公園，園區內設有彈跳床。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年12月3日為國際身心障礙者日，新北市政府推動「老舊公園更新暨全齡化及特色共融遊戲場改善計畫」，將新北市的公園改造成別具特色又能讓所有人一起遊玩的共融式遊戲場，即使是身心障礙的小朋友們也能在遊戲場裡找到適合他的遊戲設備！

景觀處表示，現在新北公園裡有愈來愈多的彈跳床，例如汐止區星際公園、五股區體健公園、新莊體育園區棒球場側遊戲場及板橋區莊敬公園等。孩子透過彈跳可以運用核心的力量保持身體平衡，刺激肌肉的發展、身體的協調性以及發展動作計畫的能力，能協助舒緩注意力缺失過動症的症狀，讓孩子更專注。不過，提醒家有年幼兒童或肢體能力較不足的孩子使用彈跳床時，可先讓孩子獨自使用，觀察孩子能負荷的彈跳尺度，保障遊戲安全。

▲樹林區東昇公園內大型攀爬網上有類似吊床的設計，透過遊戲帶來互動、鍛煉肌耐力。

在新北市許多公園都能見到鳥巢式鞦韆，例如樹林區長壽公園及山仔腳公園、三重區厚德公園、汐止區康誥坑公園公園、鶯歌區尖山公園及土城區綜合體育場遊戲場等都能見到，有別於普通的鞦韆，鳥巢鞦韆可讓坐輪椅的孩子被照顧者抱下平放在鞦韆上，或抱在身上感受擺盪搖晃的快感，也能考驗學齡後的孩子的大肢體能力，用腳盪起鞦韆，感受不同於坐的視野。鳥巢狀的設計讓所有人都能輕易乘坐，共同享受鞦韆的樂趣！

景觀處說，孩子從小就從爬行開始訓練自己的身體能力，在攀爬過程中能鍛煉肌力、耐力，在抓握踩踏不同材質的介面時，能訓練移動技巧，促進感覺統合與協調能力，以及認知發展與挫折耐受力。有些大型的攀爬網上有類似吊床的設計，提供肢體較弱的孩子一個歇腳處，讓遊戲帶來自然的相遇與互動。例如樹林區東昇公園、新店區十四張歷史公園及八里區渡船頭公園。

▲中和區錦和運動公園內設有滾輪式滑梯。

另外，滾輪滑梯除了能發展小朋友肢體感覺統合之外，還能帶給孩子與一般磨石滑梯或金屬滑梯很不一樣的溜滑體驗與觸覺刺激，中和區錦和運動公園裡同時有一條長28公尺滾輪溜滑梯，以及坡度較緩的7公尺滾輪滑梯，能滿足一般學齡後及肢體能力較弱或幼齡兒童。因滾輪滑梯速度較慢，能慢慢適應溜滑的速度感，不那麼害怕。

新北市景觀處長林俊德表示，為了滿足不同族群的需求，越來越多的共融遊具出現在公園內，更透過無障礙及通用設計的理念，讓所有人都能共同在公園內體驗遊戲的樂趣，新北市政府致力於改善現有的公園，未來新北市將有更多的公園成為特色共融公園，想知道最新的公園資訊，歡迎參考「新北市政府綠美化環境景觀處」官方網站。

▲三重區後竹圍公園。