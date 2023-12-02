SOD真人版！疑父親曖昧老婆！找舅舅飛踢他　父子互毆結果曝

▲新北人夫認為父親曖昧妻子，和父親爆發肢體衝突後互告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

鄭姓男子認為父親和自己的妻子曖昧，由母親約鄭父到他家談判，現場還有舅舅等人助陣。不料雙方見面不久便爆發衝突，不只鄭和父親揪衣領互打，舅舅也助跑奔向鄭父，跳起來飛踢踹他。案發後父子互告求償，法官審理後，判父子得互賠對方10萬元，舅舅則要再賠鄭父5萬元。全案還可上訴。

判決指出，鄭男的父母離異，鄭男因認為父親和自己的妻子關係曖昧，由母親約鄭父於前年8月22日晚上9點來家裡談判，過程中雙方爆發肢體衝突。鄭父提告控訴，他一到場，就被兒子和前妻的弟弟黃男以腳踹腹部，造成他右腹挫傷、雙手瘀青等傷害，要兩人各賠他160萬元。

全案審理時，鄭男說他當天回家一進門就遭父親踹了一腳，為了防衛才伸手擋住父親。黃男則表示，公公曖昧媳婦本來就讓人難以容忍，當時很多人在拉扯，每個人都會忍不住，而且鄭父喝了酒又挑釁，他也沒真踢到鄭父，只是動作被拍到而已。

法官檢視監視器畫面，只見黃男當時跑向鄭父，雙手分別搭在現場另2人的肩膀，跳起來以右腳飛踢鄭父，還有鄭姓父子互相攻擊的畫面，再綜合現場人證、驗傷報告等證據，判鄭、黃男應各賠償鄭父10萬元、5萬元。

另外鄭男也對鄭父提告，指控父親闖進他家打他、掐他脖子，造成他頸部瘀傷、左手無名指擦傷，也求償160萬。新北地院審理後，判鄭父要賠10萬元。全案還可上訴。