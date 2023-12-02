　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

SOD真人版！疑父親曖昧老婆！找舅舅飛踢他　父子互毆結果曝

▲桃園市曾姓男子與簡姓男子有債務糾紛，本月6日簡男等4名男子到曾住處逼債並動手圍毆曾，曾不支倒地昏迷，送醫急救後不治。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北人夫認為父親曖昧妻子，和父親爆發肢體衝突後互告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

鄭姓男子認為父親和自己的妻子曖昧，由母親約鄭父到他家談判，現場還有舅舅等人助陣。不料雙方見面不久便爆發衝突，不只鄭和父親揪衣領互打，舅舅也助跑奔向鄭父，跳起來飛踢踹他。案發後父子互告求償，法官審理後，判父子得互賠對方10萬元，舅舅則要再賠鄭父5萬元。全案還可上訴。

判決指出，鄭男的父母離異，鄭男因認為父親和自己的妻子關係曖昧，由母親約鄭父於前年8月22日晚上9點來家裡談判，過程中雙方爆發肢體衝突。鄭父提告控訴，他一到場，就被兒子和前妻的弟弟黃男以腳踹腹部，造成他右腹挫傷、雙手瘀青等傷害，要兩人各賠他160萬元。

全案審理時，鄭男說他當天回家一進門就遭父親踹了一腳，為了防衛才伸手擋住父親。黃男則表示，公公曖昧媳婦本來就讓人難以容忍，當時很多人在拉扯，每個人都會忍不住，而且鄭父喝了酒又挑釁，他也沒真踢到鄭父，只是動作被拍到而已。

法官檢視監視器畫面，只見黃男當時跑向鄭父，雙手分別搭在現場另2人的肩膀，跳起來以右腳飛踢鄭父，還有鄭姓父子互相攻擊的畫面，再綜合現場人證、驗傷報告等證據，判鄭、黃男應各賠償鄭父10萬元、5萬元。

另外鄭男也對鄭父提告，指控父親闖進他家打他、掐他脖子，造成他頸部瘀傷、左手無名指擦傷，也求償160萬。新北地院審理後，判鄭父要賠10萬元。全案還可上訴。

ET快訊
「哪國女性胸部最大」最新排行！　台灣贏德國、西班牙
以色列正妹重傷　遭俘54天回家了！家人淚崩抱緊
快訊／柯文哲、吳欣盈合體站台　現場記者突昏倒送醫
林襄寫真照搶先曝　大膽裸上身！網讚爆：真的太香
柯文哲木新市場掃街　遭當面嗆：趕快出去！我們不用做生意嗎？
發財了！　陸挖到「超億噸級油田」
「水氣暴增」半個台灣轉濕！　迎初雪時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台東中興路連續2火警！回收場竄火光　工地三樓全面燃燒

霧峰「移動神主牌」一路逆向400m...險撞機車　警：最高罰3600

SOD真人版！疑父親曖昧老婆！找舅舅飛踢他　父子互毆結果曝

奪命電纜線找到了！橫跨國3通霄路段「利如鋼刀」　奪命現場曝光

快訊／電纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」畫面曝　釀1死4傷

鐵皮工廠掩護查獲大麻栽種場　近300株像森林「還點燈照顧」

恐怖驅魔命案！「挖喉致死確有可能」　高大成：一家恐陷集體妄想　

台電施工纜線掉國道「拉車去撞護欄」　害5車連環撞...駕駛罵離譜　

行兇影片曝！男埋伏景安站旁「狂刺女子腹胸」　冷靜丟刀再退房

見前妻男友氣喊「小王就在這邊」　莽男慘賠10萬

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

宋江新劇「惡魔變麻瓜」遭狠揍　撩金裕貞：想跟妳做某件事♥

林襄給記者摸胸驗貨

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

快訊／台東中興路連續2火警！回收場竄火光　工地三樓全面燃燒

霧峰「移動神主牌」一路逆向400m...險撞機車　警：最高罰3600

SOD真人版！疑父親曖昧老婆！找舅舅飛踢他　父子互毆結果曝

奪命電纜線找到了！橫跨國3通霄路段「利如鋼刀」　奪命現場曝光

快訊／電纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」畫面曝　釀1死4傷

鐵皮工廠掩護查獲大麻栽種場　近300株像森林「還點燈照顧」

恐怖驅魔命案！「挖喉致死確有可能」　高大成：一家恐陷集體妄想　

台電施工纜線掉國道「拉車去撞護欄」　害5車連環撞...駕駛罵離譜　

行兇影片曝！男埋伏景安站旁「狂刺女子腹胸」　冷靜丟刀再退房

見前妻男友氣喊「小王就在這邊」　莽男慘賠10萬

快訊／台東中興路連續2火警！回收場竄火光　工地三樓全面燃燒

「超強生財工具」被法拍人氣夯爆！　賓士、BMW輸慘

威剛新總部藏「亞洲最大黑膠博物館」　百萬唱片、留聲機首曝光

公婆強逼「婚宴所有人吃素」　新娘傻眼！最壞下場曝光

「哪國女性胸部最大」最新排行！竟與BMI有關　台灣名次出爐

以色列正妹重傷　遭俘54天回家了！家屬控哈瑪斯「找獸醫開刀」

181南韓正妹球員曝光！「籃球世家」背景被起底　同框安心亞顏值沒輸

林珍羽稱太陽花黃國昌帶頭衝　她吐槽「腦補太誇張」：那晚的事可來辯論

國道警反詐揪你一起來　東山服務區宣導交安齊守護

霧峰「移動神主牌」一路逆向400m...險撞機車　警：最高罰3600

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

社會熱門新聞

即／國3中寮隧道13車連環撞　多人送醫

驅魔手法曝！至親徒手伸進喉嚨抓鬼　雲林29歲男慘死

即／電纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」釀1死4傷

獨／疑「驅魔儀式」變全家害命　雲林29歲男死亡

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

母兇「手」插兒喉驅魔致死　一家和樂生活照曝

AV女優吳夢夢當街激戰老司機　畫面曝光

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

奪命電纜線找到了！橫跨國3通霄路段「利如鋼刀」

快訊／台南將軍區槍擊命案　1男身亡

即／中和婦人遭砍　警逮嫌釐清

幼教師偷吃學童爸讚尺寸驚人　結局曝

「桃園海森堡」教完書改製毒　煉出上億毒品

獨／母子爭吵失手殺人　1兒傷重不治

更多熱門

相關新聞

新北推富基感蟹三重奏　魚市消費滿額享優惠

新北推富基感蟹三重奏　魚市消費滿額享優惠

目前萬里蟹盛產，石門富基漁港除了供應現撈美味的海鮮，也是北海岸萬里蟹的知名產地，新北市漁業處推出「富基感蟹三重奏」，活動期間民眾前來富基魚市水攤單筆消費滿3000元即可享有三重優惠，不僅限量送消費抵用劵、現場參加「感蟹戳戳樂」，還有富基魚市禮劵、餐廳抵用券、家電等豐富大獎，最大獎有50吋電視，限量超值好禮等您來拿。

新北獲中央「永續深耕組」特優

新北獲中央「永續深耕組」特優

新北勇奪工程數位創新應用獎

新北勇奪工程數位創新應用獎

躺錯病床竟打護理師巴掌　洗腎男嗆：打妳剛好

躺錯病床竟打護理師巴掌　洗腎男嗆：打妳剛好

33歲辣媽聯手15歲兒　痛毆KTV員工下場慘了

33歲辣媽聯手15歲兒　痛毆KTV員工下場慘了

關鍵字：

曖昧媳婦新北傷害

讀者迴響

熱門新聞

海底撈「特別服務」害慘台灣　店員崩潰：要離職了

即／國3中寮隧道13車連環撞　多人送醫

驅魔手法曝！至親徒手伸進喉嚨抓鬼　雲林29歲男慘死

即／電纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」釀1死4傷

獨／疑「驅魔儀式」變全家害命　雲林29歲男死亡

護理師「172完美比例」鄉民：不科學

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

癌末男大生搭公車被逼讓座！還遭一巴掌打暈

母兇「手」插兒喉驅魔致死　一家和樂生活照曝

AV女優吳夢夢當街激戰老司機　畫面曝光

UNIQLO感謝祭下殺66折！羽絨衣激省千元

正妹東區被搭訕「我已婚是3個孩子的媽」

高雄「手搖杯正妹」Turn口罩！　美食網紅11字證實

從3C界消失？七年級「國小最強輸入法」現況曝光

啦啦隊女神豆芽「膚色胸貼外露」！

更多

最夯影音

更多
四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖
陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面