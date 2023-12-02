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大馬檳城機場被塞爆！遊客入境苦等4小時　竟是櫃台未全開

▲▼大馬檳城機場被塞爆！遊客入境苦等4小時　竟是櫃台未全開。（圖／《中國報》提供）

▲檳城機場被塞爆，現場遊客擠得水洩不通。（圖／《中國報》提供，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

馬來西亞檳城國際機場2日近午被旅客擠爆，現場怨聲載道，因為12個出入境櫃台中，移民局只開放了5個，導致17個航班的旅客先後被堵在出入境大廳，忍不住上網大吐苦水。

根據《中國報》報導，檳州旅遊及創意經濟委員會主席黃漢偉證實，今天（2日）上午11點30分至下午3點25分，有17趟國際航班飛抵機場，但開放的出入境櫃台不超過半數。為此，他已向移民局反映，對方也答應安排更多人手。

值得一提的是，這次恰巧有100位來自台灣的民眾，打算明天參加位在吉打的辛柯蔡宗祠世界懇親大會，不料卻遇上機場櫃檯大塞車，讓他們忍不住大吐苦水。

▲▼大馬檳城機場被塞爆！遊客入境苦等4小時　竟是櫃台未全開。（圖／《中國報》提供）

檳城台商協會會長許上智表示，他下午2點入境時大排長龍，一路跟著隊伍，但過了1小時只從3樓前進到1樓，且現場依舊人山人海，最終他苦等近4小時才入境。

另外，許上智也向《光明日報》指出，由於機場安保因素，機場要求旅客1日起必須填寫數碼電子入境表格，但現場沒有完善指南和引導，導致許多人措手不及，加上現場擠得密不透風，讓他擔心老人及小孩的安全。

許多大馬網友看完紛紛搖頭「丟臉到家」、「給外國人笑死」、「必須重整移民局」、「真的無法改變嗎」、「沒那麼大的頭，不要戴那麼大的帽，免簽又怎樣，應付得了嗎？」

▲▼大馬檳城機場被塞爆！遊客入境苦等4小時　竟是櫃台未全開。（圖／《中國報》提供）

▲▼大馬檳城機場被塞爆！遊客入境苦等4小時　竟是櫃台未全開。（圖／《中國報》提供）

▲▼大馬檳城機場被塞爆！遊客入境苦等4小時　竟是櫃台未全開。（圖／《中國報》提供）

 
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