軟飯男死不離婚！她拖5年終於甩開前夫　長跑20km向神明還願

記者王佩翊／編譯

泰國一名女子與老公結婚15年，但是因為個性不合等種種原因，一直想要離婚，對方卻堅持不同意，甚至威脅她支付贍養費，否則不願簽字。女子拖了5年，終於經法院判准離婚確定。為了還願，她決定長跑20公里，來向神明表達自己的誠心。

根據《暹羅新聞》報導，現年31歲的蘇帕彭與前夫結婚15載，並共同育有2個孩子，然而婚姻期間兩人經常發生爭吵，最終決定分居，她則是獨自帶著2個孩子生活。而她自5年前開始，打算放過彼此，與前夫離婚，沒想到卻遭到對方拒絕。

▲蘇帕彭成功獲得法院判決離婚。（圖／翻攝自X）



前夫表示，自己絕對不會簽字，除非女方支付他2萬至3萬泰銖（約新台幣1.7至2.6萬元）的贍養費。然而當時必須獨自扶養2個孩子的蘇帕彭根本就拿不出這麼多錢，只能被前夫拖著不離婚。

由於事情遲遲無法解決，蘇帕彭絕望地求助神明，接著到寺廟附近的律師事務所諮詢。儘管一開始她並不抱希望，但在律師協助下向法院訴請離婚後，真的順利獲判離婚。據悉，法院判決當天，她的前夫並未到場。

感動不已的蘇帕彭決定還願，因此她以寺廟為起點，沿路慢跑至工作地點，距離長達20公里。而在她還願長跑時，親友也在一旁陪伴。