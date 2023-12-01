戶頭一夕多出26億「卻是惡夢開端」　她發文曝崩潰經歷

▲哈菲扎帳戶一夕多出逾4億令吉，卻成為惡夢的開端。（圖／linkedin@Hafidzah Abdullah）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞一名女子一覺醒來後發現，銀行帳戶竟然多出逾4億令吉（約新台幣26億元），但這並不是中樂透，而是一連串麻煩的開端。她在社群媒體發文並且標註馬來西亞銀行（Maybank）官方帳戶後，終於擺脫這場惡夢。

哈菲扎（Hafidzah Abdullah）是馬來西亞人資論壇（Malaysia HR Forum）聯合創辦人兼執行長，她11月29日在LinkedIn發文，附上帳戶餘額「404040404.04令吉」的截圖畫面，「你們以為我中樂透對嗎？嗯，不完全是，這是個小故障。」

哈菲扎表示，由於這個小故障，她的個人帳戶遭到凍結，公司帳戶也被停用，卻沒有收到電話、訊息或者任何形式的通知，導致根本無法向員工支付薪水，反而必須每天跑銀行，「在發薪期間忍受馬來西亞銀行的錯誤長達3天。」

▲哈菲扎抱怨，她為了恢復帳戶，忍受銀行的錯誤長達3天。（示意圖／CFP）



哈菲扎也回憶，解除封鎖的程序「彷彿花上了一輩子，而且這根本不是我的錯。」她臨櫃洽詢後，被行員指示前往其他分行，又被指示撥打客服專線，卻必須不斷等候，「他們說金錢買不到幸福，但馬來西亞銀行知道如何買到挫折。」

哈菲扎直指，這個小錯誤把馬來西亞銀行的「職業道德與客戶服務帶往全新的不便境界。」她發文標註銀行官方帳號後，馬來西亞銀行執行副總裁謝赫（Shaikh Munir Ahmad）終於主動聯繫，並且指示客服團隊立刻行動。

馬來西亞銀行1日向《海峽時報》證實，此案問題已經解決，而且沒有發生任何客戶資料外洩。其他消息人士也向《星洲日報》表示，這起事故肇因於系統出錯，客戶帳戶並未受損。

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