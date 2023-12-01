改運師父掛了要送遺產　她帳戶多69萬！結局兩邊都上當

記者黃翊婷／綜合報導

周姓女子因為詐騙集團成員佯稱協助改運的師父死亡，想要將遺產交給她，但要先繳納稅金，於是分成12次匯款69萬餘元，沒想到結果卻是一場空，錢則全部進了陳姓女子提供的人頭帳戶中，氣得一狀將陳女告上法院。雖然陳女堅稱自己也是被騙，而且根本沒有從中得利，但桃園地院法官仍判她應返還周女69萬4600元。

▲陳女的帳戶多出69萬餘元，結果竟是遭到詐騙集團利用。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

周女在判決書中主張，陳女將銀行帳戶提供給詐騙集團作為人頭帳戶，該詐團成員則向她佯稱協助改運的師父死亡，想要將遺產交給她，但必須先繳納稅金，因而誤信，並分成12次匯款到陳女的帳戶，總計匯出69萬4600元，後來發現上當，因此決定提告希望陳女將錢還給她。

陳女雖然未出庭，但她以書狀辯稱，自己是透過交友網站認識吳姓網友，誤信對方說想要跟她共同生活、邀請投資金融商品，這才加入某投資網站，並提供銀行帳戶的網路帳號及密碼；她與周女互不認識，並非故意侵害，況且帳戶是被詐騙集團拿去使用，她根本沒有從中得利，與周女所受到的損害欠缺因果關係。

不過，桃園地院法官認為，周女受騙有LINE對話記錄、匯款交易記錄、派出所受理案件證明單為證，陳女則在調查過程中承認帳戶是她開的，存摺、金融卡也由自己保管使用，顯然那69萬餘元匯至帳戶中，受益人就是陳女。

法官表示，周女是受到詐騙才會將錢匯入陳女的帳戶，並非有意識且基於一定目的增益他人財產，陳女受領顯然不是以給付方式取得財產利益，確實導致周女的權益受損，屬於非給付型不當得利，加上她未舉證自己有受領該款項的法律上原因，周女自然可以請求返還不當得利，最終判她應返還69萬4600元，全案仍可上訴。