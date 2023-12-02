漢子、燕子與禿子再連手！為萬美玲站台　盼侯當選重啟特偵組

▲國民黨總統候選人侯友宜今天為桃市立委候選人萬美玲站台，進場時與支持者相互擊掌加油（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

距離2024年總統、副總統與立委大選僅剩最後42天，藍綠兩黨都卯足全力拉抬選情，國民黨總統候選人侯友宜今在桃園痛批，民進黨在國家有難時，成立國家隊大發國難財，人民缺水、缺電、缺口罩、缺疫苗甚至缺雞蛋，民進黨甚麼都缺就是不缺錢。趙少康、台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜都強調，若當選後要請侯總統成立特偵組抓貪官汙吏，調查清楚疫苗、雞蛋等弊案。

▲國民黨總統候選人侯友宜今天為桃市立委候選人萬美玲站台，痛批民進黨在國家有難時成立國家隊卻大發國難財，導致台灣人民缺水、缺電、缺口罩、疫苗與雞蛋。（圖／記者沈繼昌攝）

尋求連任的國民黨立委萬美玲，今天上午在桃園區舉行競選總部成立大會，國民黨總統候選侯友宜、副總統副總統候選人趙少康今（2）先後為桃園市立委候選人萬美玲站台，趙少康致詞時針對青年政策時指出，年輕人希望公平環境且沒有特權，但現在情況是，低薪、物價高，買不起房子更養不起孩子，所以很多人不敢結婚，即使結婚也不敢生孩子，要解決這個問題，最重要的是建構一個公平社會，所以藍營勝選後要恢復特偵組，把貪官汙吏抓起來，讓社會能夠公平，努力的人能夠出頭。

▲國民黨總統候選人侯友宜、台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜等人為萬美玲站台打氣，高呼凍蒜。（圖／記者沈繼昌攝）

侯友宜表示，民進黨在國家有難時成立國家隊，民進黨甚麼都缺就是不缺錢，沒有幫老百姓解決問題還大發國難財，人民缺水、缺電、缺口罩、缺疫苗還缺雞蛋，民進黨官員卻夜夜笙歌，沒有疫苗打時，小吃店可以成立公司買疫苗，還為高端疫苗護航、炒股；缺雞蛋時，可以隊一人公司編列上億元預算補助，發國難財還發到人民的生命上。

▲台中市長盧秀燕籲請侯友宜當選後成立特偵組，要查民進黨疫苗、雞蛋等秘密，還給人民知的權利。（圖／記者沈繼昌攝）

台中市長盧秀燕也直呼，民進黨在疫苗採購，但卻將疫苗資料卻封存卅年，不只疫苗有秘密，巴西雞蛋採購竟然是一位七十多歲大姊，到現在沒人見過，這些秘密大家想不想知道，讓侯友宜當選後成立特偵組查個清楚，讓大家知道民進黨的不為人知的秘密。

▲前高雄市長韓國瑜呼籲要成立特偵組，專打貪官汙吏。（圖／記者沈繼昌攝）

韓國瑜也坦承，早在36歲那年就當選立委，但後來因為自覺對不起選民退出政壇，直到60歲復出參選高雄市長，四年前參選總統時他從未批評過對手，這次大選，綠營賴清德連打他兩拳，他可以忍耐三拳，但在第四次之後，一定重重還擊！韓國瑜強調，民進黨執政後居然連特偵組都沒有，侯友宜當選後，就要恢復特偵組，專辦總統、副總統、部長、立委等特權，讓貪官汙吏無所遁形，希望大家給侯友宜、國民黨一次機會。

▲桃園市立委萬美玲競選總部今天成立，會場湧入滿場支持者。（圖／記者沈繼昌攝）