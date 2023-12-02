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「萌萌+聚寶盆」月領4.8萬...吸金千萬300人上當　台中女遭起訴

▲李姓女子於2019年8月起，透過通訊軟體張貼廣告，或以直播方式違法吸金，對不特定人士招攬投資，被害人逾300人報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲李姓女子於2019年8月起，透過通訊軟體張貼廣告，或以直播方式違法吸金，對不特定人士招攬投資，被害人逾300人報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

台中李姓女子2019年8、9月間透過LINE設立群組，或以直播方式宣傳「萌萌+聚寶盆」投資方案，由於投資約定給付與本金顯不相當之紅利，引起檢警調查，查出被害人多達300人以上，吸金金額逾千萬元，桃檢調查時，李女坦承犯行，檢方偵結依非法經營銀行業務罪嫌起訴。

檢警調查，34歲的李姓女子明知非銀行不得經營收受存款業務，竟於2019年8、9月間，透過通訊軟體LINE設立群組張貼廣告，或以直播宣傳「萌萌+聚寶盆」投資方案，其投資方式為以每投資一單位2萬7千元，另加上300「Q點」、每15天可領得3萬8千元現金、20天可領3萬8400元現金、30天可領4萬8千元現金等投資方案，「Q點」亦隨之增值，投資人可將投資款項匯入李女指定之銀行帳戶內，「Q點」則轉入李女指定之「Q點」錢包內，對外招攬不特定人士投資，因投資約定給付與本金不相當比例，引起檢警重視調查。

檢警查出，李女以相同方式招攬逾300人以上投資人，被害人均聲稱依照李女指示匯款至指定帳戶，「Q點」一轉入李女指定「Q點」錢包內之事實，由於李女並非銀行業務，依法不得違法經營相關存款收受等業務，李女違法吸金總值逾千萬元之譜。

桃檢複訊時，李女坦承犯行，辯稱沒有詐騙之事實，被害人均指稱曾領取本金與紅利等事實，才會繼續投資，檢方認為李女已明顯觸法銀行法，偵結依非法經營銀行業務罪嫌將李女提起公訴。

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