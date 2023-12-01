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「桃園海森堡」教完書轉行製毒！教2徒弟製毒技巧　煉出上億毒品

▲▼桃園理化老師宛如美劇《絕命毒師》當中的海森堡，白天教導學生理化知識，下課卻變成製毒師。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲桃園理化老師宛如美劇《絕命毒師》當中的海森堡，白天教導學生理化知識，下課卻變成製毒師。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、柯振中／台中、桃園報導

桃園市44歲的梁姓男子過去在國中教理化，沒想到他為了賺取暴利，私下與角頭勾結，傳授製毒技巧，製作了市價超過上億元的毒品，宛如美國影集《絕命毒師》裡的主角「海森堡」，如今與麥姓嫌犯、劉姓嫌犯一起被警方逮捕，訊後被依照《毒品危害防制條例》送辦，得不償失。

刑事局2020年間在台中破獲了一處製毒工廠，向上溯源以後，發現梁姓理化老師疑似涉案，於是成立了專案小組，持續在台中、桃園兩地往返蒐證，歷時2年多，終於釐清了分工方式，確認梁姓理化老師涉案，除了幫忙購買化學原料與器具，還利用自身的化學專長，教導麥姓嫌犯、劉姓嫌犯製毒方式，由2人實際製毒，行為宛如美劇《絕命毒師》裡的主角「海森堡」。

▲▼桃園理化老師宛如美劇《絕命毒師》當中的海森堡，白天教導學生理化知識，下課卻變成製毒師。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼桃園理化老師宛如美劇《絕命毒師》當中的海森堡，白天教導學生理化知識，下課卻變成製毒師。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼桃園理化老師宛如美劇《絕命毒師》當中的海森堡，白天教導學生理化知識，下課卻變成製毒師。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方經過不斷追查，終於抓準了時機，9月間攻堅位在桃園楊梅的偏僻民宅，逮捕了麥姓嫌犯、劉姓嫌犯等人，並在現場起獲了三級毒品喵喵（甲基-甲基卡西酮）的成品、半成品毛重200公斤，硝西泮毛重3公斤，以及原料、防毒面具等制度器具一大批。警方表示，初步估計，這次查獲的毒品數量，不法獲利高達新台幣上億元。

警方逮回梁姓理化老師、麥姓主嫌、劉姓主嫌等人，訊後依照《毒品危害防制條例》移送法辦，檢方複訊後聲請羈押禁見獲准，詳細案情仍在調查當中。

▲▼桃園理化老師宛如美劇《絕命毒師》當中的海森堡，白天教導學生理化知識，下課卻變成製毒師。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼桃園理化老師宛如美劇《絕命毒師》當中的海森堡，白天教導學生理化知識，下課卻變成製毒師。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼桃園理化老師宛如美劇《絕命毒師》當中的海森堡，白天教導學生理化知識，下課卻變成製毒師。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方呼籲，喵喵等新興毒品咖啡包主要成分都是化學合成，對於人體健康危害十分嚴重，目前已有多起吸食過量致死的案例，民眾千萬不要購買嘗試、吸食。

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