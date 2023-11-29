獨／不想當花瓶！消防女神曝：每天5點起床重訓　比基尼辣曬川字腹肌

▲桃園市消防局正妹尤詩妤透露，自己每天早上五點起床運動。（圖／尤詩妤提供，下同）

記者戴若涵／桃園報導

桃園市「非官方」消防猛男月曆日前出爐！在眾多肌肉猛男中，獨見穿著火辣紅色比基尼、擁有川字腹肌的一朵花，她是在消防界中被稱為「龍潭女神」的尤詩妤，照片吸引大批網友目光。尤詩妤接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，因為消防工作吃重體能，「不想當個花瓶」，才會積極健身，截至目前為止健齡已經4年了。

目前28歲的尤詩妤回憶，高中時期對醫療方面科系相當感興趣，但因學測沒考好，班導師遂推薦她報考警察專科學校消防安全科系，雖與最初志願不算完全吻合，但她表示，從事消防工作7年「完全不後悔」，因為自己真的很喜歡「救護」、「救災」工作。

尤詩妤坦言，從事這份工作最大的感觸是，看遍了人的生老病死，有許多長者過著獨居生活，家中沒有人陪伴，發生事情時無辦法立即獲得妥善照顧，導致許多悲劇的發生。

被問到拍攝猛男月曆，尤詩妤透露，自己最一開始做的運動是跑步、游泳，後來因桃園市消防局推廣「戰術體技能」計畫，她認為消防工作看重體能，在消防圈女性又少，自己不想當個花瓶，想證明「男生可以做到的，女生也可以做到」，便開始重訓健身。

尤詩妤表示，自己健身4年的期間，每天早上5點起床，花一個小時進行重量訓練、有氧運動，飲食部分則是詢問有在健身的學長們如何規劃菜單，自己找食材、自己下廚，由於消防工作繁忙，她會煮得簡單一點，在工作、健身、生活中達成平衡。

這次為了月曆，身高163公分的尤詩妤更在拍攝前花了一個半月魔鬼訓練，除了進行飲食控制外，她更將每天的有氧運動時間拉長至一小時起跳，重訓也特別拉高組數，一天最少花一小時重訓，將體重減至53公斤，體脂從24%降到16%。

目前單身的尤詩妤被問到理想型時，則笑稱，「只要三觀合、個性合」就好了，另外，若明年仍有拍攝月曆的活動，尤詩妤表示，還會報名拍攝，「想記錄每一個時刻的自己」，她也於29日中午飛往日本參加「AAEMS」亞洲緊急醫療服務協會所舉辦的研討會，更進一步精進自己對於醫療、救護的相關專業技能。