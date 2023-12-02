跟小姨子一起住！人夫見「好幾件內衣」尷尬了：分不出是誰的

▲原PO後來讓老婆自己收女生的衣服。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「老實講我是蠻尷尬的，但也不知怎麼跟老婆講。」一名男網友發文表示，老婆的妹妹（小姨子）因工作關係暫時住在他們家，他很樂意將對方視為家人，只是自從小姨子住進來，陽台就多了幾件內衣，讓他覺得有些尷尬，不知該怎麼收。貼文曝光後，引發底下網友討論。

男網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，老婆的妹妹近期被公司外派到他們的縣市幾個月，所以目前暫時住在他們家，他其實很樂意將對方當成自己家人，所以還空了一間房間，好讓小姨子可以安心的住下來。

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原PO接著說，他平常就會順手做家務，包含洗碗、曬衣服等，不過小姨子住進來後，陽台便多了幾件內衣，讓他有些尷尬，不知道該怎麼收。他也坦言，「不知怎麼跟老婆講，可能她自己覺得自己的妹妹沒什麼吧」。

後來原PO不知如何說老實話，就只好告訴老婆，「我只收我跟孩子的，你們女生的自己收」，而這幾天，就見老婆默默地收衣服。他也直言，「其實好幾件內衣吊在那，我也分不出哪件是誰的」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「一起收啊！只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「尺寸一樣嗎？自己老婆的東西都分不出來」、「真是好丈夫、好男人」、「你如此處理就對了，避免引發不必要的誤會」、「懂得避嫌，很好呀」。也有網友表示，「直接講就好了，家裡有個大男人，她們本來就應該要注意」。