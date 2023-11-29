送弟媳二手「哺乳衣、束腹帶」被退貨！她氣罵：沒禮貌...網炸鍋

▲大姑好心將自己的二手哺乳衣和束腹送給弟媳使用，沒想到竟然被退貨，讓她氣得大罵「好沒禮貌」。（圖／Facebook／匿名公社）

圖文／CTWANT

一名女子抱怨指出，自己將二手哺乳衣和束腹拿給弟媳使用，對方不但不領情，還自己買了新的，認為弟媳這行為是亂花錢。女網友更表示，自己向弟媳對質後卻得到已讀不回、上班很忙的回覆，讓她氣憤將此事放到網路網路上公審，結果貼文一出卻遭網友們抨擊「標準情緒勒索」、「為什麼一定要用用過的？」

一名女網友在「匿名公社」發文抱怨，指出弟媳懷孕後，身為過來人的她給予對方許多意見，還將只用過幾次的哺乳衣跟束腹帶拿給弟媳用。但弟媳嘴上雖都回應知道，卻在生完小孩後，私底下偷偷買了新的「要不是好心幫你們收包裹，我一定還被瞞在鼓裡！」

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女網友表示，事後她向弟媳對質後卻得到已讀不回、上班很忙的回覆，讓她相當氣憤「回到家也把我當空氣不會主動來跟我解釋，過了一天我越想越氣改敲她臉書訊息她卻隨便應付還反過來罵我沒家教，回到家要繼續找她講這件事結果很沒禮貌直接轉頭走人，事後還跟我弟哭說被我欺負要回娘家結果害我被罵。」

貼文一出立刻引起大批網友抨擊，認為女網友的行為太過火，紛紛留言表示「人家就一定要接受妳用過的二手物？那她擦過的衛生紙妳要不要再擦過一次？」「妳不經同意私拆人家包裹是違法的，她沒告妳真的對妳很客氣了喔！記得回去誠心誠意的道歉還有謝謝弟媳，這樣才能家和萬事興」、「妳ㄧ定不知道雞婆兩個字怎麼寫，很多事有講就好，人家不一定要照著妳那樣做，拿還給妳是不好意思當面拒絕妳，拜托妳別情勒人家了」、「妳要不要看看妳給的束腹帶是什麼極品？太祖母祖傳留下的嗎？」

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