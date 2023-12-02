算命說八字相剋！奶奶硬要孫媳滾出去：會剋死我　霸氣婆婆出手了

▲家中奶奶去拜拜後，竟要原PO把她的大媳婦趕出去。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWSNT

家人住在同一個屋簷下，難免會有摩擦。一名婆婆就抱怨表示，她的婆婆稱孫媳婦跟她八字相剋，要她拿出婆婆的架勢，把人趕出去，讓她超無言直呼「敢欺負我媳婦，這口氣休想讓我忍。」

原PO在《匿名公社》表示，她的大兒子才剛結婚，結果她的婆婆就一直找她的大媳婦麻煩，一下說身體不舒服、老是生病，一下說這裡痛、那裡痛，「今天晚上拜拜收驚回來居然說，是因為孫媳婦跟她八字相剋，再繼續住在一起，遲早把她剋死，要我拿出婆婆的架勢，趕大兒子夫妻搬出去。」

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她透露，聽完婆婆講的話後瞬間翻了一個超大白眼，「以前我就吃盡她這個婆婆的排頭，所以我完全不干涉我兒子媳婦的事情，現在居然要我學她拿出婆婆的架勢，欺負自己媳婦？這是奶奶該做的事情嗎？」

她直言，過去婆婆因為偷偷把老家過戶給大伯，導致手足間翻臉，後來大伯把房子賣了全家跑路，老公看婆婆沒人理很可憐才把她接到家裡住，結果現在又在這邊裝老大，真的很傻眼，「反正我就是力挺我媳婦，以前她欺負我我忍，現在敢欺負我媳婦，這口氣休想讓我忍。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言大讚原PO是個好婆婆，「霸氣！！讚！！」、「妳是好婆婆」、「支持您」、「那我會說，就妳搬走，免得八字犯沖」、

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