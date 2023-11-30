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相親3次都被問祖產！竹科男遇奇葩女提4要求傻眼：衝擊太大

現代人忙於工作，有時就連認識新朋友的時間都沒有，更不用說談戀愛，因此許多人會靠相親找對象。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲竹科男遇超瘋相親對象，引起網友討論。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

現代人忙於工作，有時就連認識新朋友的時間都沒有，更不用說談戀愛，因此許多人會靠相親找對象。一名竹科工程師透露，自己最近參加幾場相親，對象竟然連祖產都問，其中一人更誇張，不僅要求他婚後薪水全上繳，且每天只給300元當生活費，還驕傲地說姊夫每天只有200元，讓他當場傻眼。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文，「這幾天被安排相親，真讓我刮目相看。網路上看到一堆公主病文章，我一直都不在意，至少身邊的異性同事朋友都不會這樣。可是這次相親3個、3個都一樣，一來就先問工作薪資，這是可以接受，誰都希望未來的生活可以有保障，但問到祖產就誇張了吧！」

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男網友提到，「我自認條件很差，離過婚又帶一個孩子，正常的女生誰敢嫁給我？也是被長輩催到不行才答應相親，雖然在竹科當了快10年的工程師，也有已經繳清房貸的透天，但這些條件對她們好像是最基本的。今天下午那位，誇張到讓我覺得是否是我跟不上時代？薪水全上繳，股票分紅也全給她，一天只給我300」。

原PO透露，該名相親對象還很驕傲地說，她姐夫一天只有200元，「她對我印象不錯，如果以後結婚了會多給我100，感覺就像施捨我一樣，當然還有交往後她就辭職搬過來住，美其名是為了照顧我，她怕痛不想生小孩，但又不准我兒子跟我們住在一起，最好兒子還給前妻不要聯絡」，種種要求讓他覺得超瞎。

男網友也說，女生接著竟然開始賣慘，說自己從小就很辛苦，以後要好好為自己而活，不過他覺得為自己活是好事，但把希望都放在才剛認識不到半小時的男人身上會不會太冒險了？讓他傻眼直呼「反正我不會再相親了，衝擊實在是太大」。

▲▼ 。（圖／）

▲原PO分享相親經歷。（圖／翻攝自匿名公社）

貼文曝光後，網友紛紛留言「好不容易變回單身貴族。為什麼還要跳坑」、「相親講求的是效率，這些女生很著急，沒有辦法慢慢和你發展，但如果是普通交友，當然是慢慢了解細水長流了」、「真的別去相親，真正是你對的人該出現就會出現，沒出現就不強求，自己過好才重要，家人念就給他們念」。


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