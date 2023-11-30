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每月已噴55K↑　雙薪夫妻「月收入多少」能拚二寶？過來人揭1關鍵

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO和太太想要再生一個小孩。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

養小孩要花多少錢？月薪要多少才夠？近日有網友發文表示，他目前已育有一子，但有意和太太再拚一個女兒，如果以雙薪家庭來說，月收入要多少才能夠養兩個小孩？貼文曝光後，掀起網友熱烈討論。

男網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，「想請問雙薪家庭，月收入需要多少才能養兩個小孩？」他們目前每個月要負擔25K的房貸、10K的車貸，另外，兩人本來就已育有一子，送托嬰約花費20K。

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雖然房貸、車貸、托嬰費用目前加總已是5萬5000元，但原PO坦言，他和太太近期有意再拚一個女兒，只是與此同時，老婆又擔心如果再生一個，生活品質會降低，「各位兩寶家庭，雙薪月收入要多少才能養兩寶？」

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我兩個小孩，上幼兒園後，80K都不太夠用」、「至少要有9萬元吧，還要看你生活的城市，天龍國還要加1萬吧」、「我現在一家四口，不含車貸、房貸約9萬」、「我25K養兩個」、「至少兩人都平均收入在35K」、「10萬以上」、「結果來一對雙胞胎變成三寶」。

也有不少網友則回應，「看你要怎麼養」、「看要窮養還是富養，都可以」、「看你想過什麼的生活品質，20萬養2個也有人說不夠，7萬養2個也是有人過得下去，看你是每餐都吃好，用的都貴的，還是偶爾吃大餐，用的不買貴」、「我自己認為，收入多少都不是問題，重點在於你想要給孩子什麼樣的生活」、「看你想要怎麼養，都有一個小孩，應該知道開銷多少才是」、「看你怎麼花吧！還有人40K養活一家四口呢」。

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