高市府假日出手突檢大樓工地　抓3工地缺失！罰35萬再勒令停工

▲高市府出手假日突檢大樓工地。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為督促大樓建築工地強化高風險作業安全，高雄市勞工局周登春局長今（2）日率隊針對列管工地實施勞檢，檢查重點包括預防墜落、倒塌崩塌、物體飛落、感電等安全措施是否依規定設置。勞檢3處工地發現9項缺失，依法裁罰35萬，並針對有立即危險的部分勒令停工。

勞工局今日勞檢3處工地，現場依施工作業內容，加強查核擋土支撐、模板支撐、露天開挖、施工架組配、鋼構組配等營造作業主管是否依規定在場執行職務。勞檢共發現9項缺失、裁罰35萬元、3項作業有立即發生危險之虞並勒令部分停工；其中一處工地正進行模板支撐與組立的作業，經查核作業主管沒有在場執行職務。

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周登春特別提醒作業主管，作業方式與安全防護應依進度預先規劃、確實做好人員管制，並可導入安全工法來減少作業風險。

▲高市府突檢大樓工地，抓3工地缺失。（圖／記者賴文萱翻攝）

勞工局指出，營造工程隨著工作進度的推進，現場作業環境時時在變化，若在未有充分的安全防護下，就使勞工進行作業，即存在很大的風險，依據營造安全衛生設施標準的規定，雇主對擋土支撐、模板支撐、露天開挖、施工架組配、鋼構組配等高風險作業，應指定營造作業主管在場指揮、確認並維持勞工作業安全。

勞檢處將會嚴格要求該等作業主管應確實在場執行職務，以確保作業勞工安全，如有因違反規定或未在場執行職務導致發生重大職業災害之情事，將依法移送地檢署究辦。

▲3工地缺失，遭市府開罰35萬再勒令停工。（圖／記者賴文萱翻攝）

勞檢處處長郭清吉指出，營造工程環境變動性大，處處充滿風險，為督促業者積極辦理安全衛生措施，勞檢處今年已實施營造工地勞檢3,276工地次，其中針對有立即發生危險之虞的重大缺失，共計停工134件，罰鍰372件，罰鍰金額共計3,162萬元。

勞檢結果顯示，仍有部分工地疏於辦理安全衛生措施情形，勞工局強調，對於營造廠未落實原事業單位安全查核與承攬管理責任，亦將從重處罰，決不寬貸。