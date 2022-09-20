高雄海光煉鋼廠「爐渣爆炸」原因曝　1工人活活燒死...雇主慘了

▲海光煉鋼廠鍋爐爆炸，一名移工逃生不及死亡。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市海光煉鋼廠20日下午1點多，廠內盛裝桶爆炸，爐渣四射彈飛引發火災，造成一名操作怪手的外籍移工逃生不及死亡。高雄市勞工局勞檢處派員前往查處，研判可能因為高溫爐渣含水導致爆炸，已通知施工廠商停止作業，雇主違反職安相關法規部分，將移送地檢署追究雇主刑事責任。

▲海光煉鋼廠鍋爐爆炸，一名移工逃生不及死亡。（圖／記者賴文萱翻攝）

海光煉鋼廠所僱的一名越南籍勞工，今下午利用挖掘機進行爐渣破碎作業時，因爐渣爆炸引起火勢延燒至挖掘機，最後來不及逃生導致死亡。

勞工局勞檢處獲報後立即派員前往查處，初步檢查研判可能原因為「高溫爐渣含水致爆炸」，目前已通知施工廠商停止作業；雇主違反職安相關法規部分，將移送地檢署追究雇主刑事責任。後續也將派員協助移工家屬善後處理事宜。

▲▼海光煉鋼廠鍋爐爆炸，火災造成明顯粒狀物污染，高雄市環保局將依法開罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，爐渣彈飛後引發火災，也造成明顯粒狀物污染，環保局將依違反空污法32條規定裁處10萬至500萬元罰鍰。消防局已於下午1點59分撲滅火勢，並持續灑水降溫；環保局表示，將持續在下風處監測空氣品質，並呼籲工廠應妥善管理設備。

市民如有發現異常情形，可撥打環保局公害陳情專線07-7317600，環保局將儘速到場處理。