牛角燒肉7門市停業！高雄逾10員工突丟工作　爆資遣費有爭議

▲牛角燒肉加盟商「捷利國際餐飲集團」驚傳資金周轉不靈，7家門市今日起暫停營業。（圖／牛角燒肉提供）

記者賴文萱／高雄報導

擁有8個代理品牌的「捷利國際餐飲集團」驚傳資金周轉不靈，導致旗下知名的牛角日本燒肉專門店7家分店，自25日起暫停營業，員工也突然被通知不用上班。高雄市勞工局表示，近日接獲該集團員工十餘人因資遣費及工資爭議申請勞資爭議調解，將儘速安排召開調解委員會。

牛角日本燒肉專門店Taiwan Gyu-Kaku臉書今早公告，因牛角加盟店「捷利國際餐飲股份有限公司」發生資金周轉問題，導致食材採購等出現困難而無法營業，牛角-高雄漢巨店、牛角-高雄同盟店、牛角-高雄義大店、牛角-屏東太平洋店、牛角-台中豐太店、牛角-嘉義耐斯店、牛角-台南永康愛買店於今日起暫停營業。除上述店鋪外，其他分店皆正常營業，目前牛角本部與各商場正在協議是否可以繼續正常營業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市勞工局表示，近日接獲該集團員工十餘人因資遣費及工資爭議申請勞資爭議調解，目前已依程序儘速安排召開調解委員會，釐清並協助保障相關勞工權益。

▼五互集團總裁陳秋白。（圖／翻攝五互集團官網、資料照片）

除了加盟牛角燒肉專門店，「捷利國際餐飲集團」還有胡椒廚房、樁涮HOT POT、邁泉豬排、捷果咖啡、元町家橫濱家系拉麵等品牌，全台合計有30家門市都無預警歇業。其中邁泉豬排4月29日才新進駐大直「NOKE忠泰樂生活」，才開幕不到3個月就驚傳公司倒閉，也讓業者很驚訝。

針對牛角暫停營業，「捷利國際餐飲集團」內部員工指出，應是與被爆出吸金案的母公司「五互集團」有關。據了解，五互集團2010年起主打整合生活服務、生命禮儀、物業安全、營建工程及安養照護五大事業群，在高雄地區頗受消費者歡迎，但檢、調在2019年接獲檢舉指稱，五互集團涉嫌透過消費型的契約詐財，非法吸金達220億2500多萬元，有1萬8000多人受害，集團女總裁陳秋白一審遭判刑10年6月。

不料日前檢調又接獲情資，指五互集團仍持續在外以販售契約的方式吸金，檢方3日持搜索票到高雄、新北、台中、彰化、台南等地執行搜索，當場扣得現金798萬餘元及帳戶1633萬餘元，並同步帶回陳秋白等幹部14人，經檢察官訊問後，諭令陳秋白以300萬元交保，幹部則分別以100到15萬元不等交保。