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社會 社會焦點 保障人權

麥當勞工讀生40分鐘搬1噸薯條喪命　法官認定職災...勞工局將開罰

▲▼麥當勞 套餐漲價。（圖／記者屠惠剛攝）

▲麥當勞示意圖，非當事案件店家。（ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名在麥當勞假日打工的23歲李姓工讀生，前年5月間上班時突昏倒，送醫搶救住院5個月後仍不治，他的父母認為李男在工作的40分內，共搬運60次大箱薯條、14箱薯餅，共約1.1噸，暴露於冷熱溫差次數共48次，認為是職業災害。對此，高雄市勞工局表示，該案經送勞工職業傷病防治中心鑑定，確定屬職業傷害，業者涉違反職安法，將開罰3萬至30萬罰鍰。

李男在高雄某間麥當勞擔任假日工讀生，負責廚房冷凍庫進貨、補貨、規劃等，但2021年5月29日早上6時，李男準時至店上班後，突然在5樓冷凍庫與其他同事一起整理貨物時昏倒，就醫後狀況不好，持續治療5個月後仍宣告不治。

李男悲痛的雙親認為，麥當勞未依法設置足夠安全措施，搶救送醫過程也有疏失，因此提告求償1005萬餘元。法官根據醫院的診斷鑑定報告，發現李男當天整體作業時間共40分46秒，期間共搬運60次大箱薯條（約980公斤）、14箱薯餅（約134公斤），共約1.1噸，暴露於冷熱溫差次數共48次，總低溫暴露時間約29分14秒。

▲重傳ＬＯＧＯ。麥當勞,麥當勞薯條,薯條,大薯條。（圖／記者黃君瀚攝）

▲麥當勞工讀生工作喪命，法院判決業者應賠償472萬餘元。（圖／記者黃君瀚攝）

麥當勞則抗辯主張，李男是因腦深層基底核出血，屬自發性出血而死亡，非急性意外事故或短期、長期壓力負荷所致，非屬職業在害所致傷病，不算職業災害，且工作場所已依法設置足夠安全措施，搶救過程也沒有疏失。全案可上訴。

但法官認定，麥當勞雖然有防寒外套，卻沒有監督李男確實穿上，因此認為李男的病發與短期時間大量體力勞動有關，而認定李男的死亡與工作有因果關係，符合職業病規定，判麥當勞應賠償李男的雙親共472萬餘元。全案可上訴。

勞工局主秘皮忠謀今天表示，該案依程序送勞工職業傷病防治中心鑑定後結果出爐，確定屬於職業傷害，依法將對雇主依違反職安法第六條，裁罰3萬至30萬元。

勞工局也呼籲，雇主對於勞工暴露於低溫環境，應置備禦寒衣物並使勞工確實穿著，同時保持乾燥，對於使勞工從事重複性之搬運作業，應採機械搬運，以降低體力負荷與傷害。

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