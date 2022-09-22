　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爐渣爆炸釀1死！高市府稽查海光鋼鐵　抓11缺失重罰38萬

▲▼爐渣爆炸釀1死！高市府出手稽查海光鋼鐵，抓11項缺失重罰38萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲爐渣爆炸釀1死！高市府出手稽查海光鋼鐵，抓11項缺失重罰38萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

海光企業股份有限公司日前發生爐渣水蒸汽爆炸，引發火勢延燒導致1名勞工死亡。高雄市勞工局除已勒令該作業現場停工外，今（22）日再由副局長陳石圍率隊，針對該公司所屬各廠區進行全面稽查，從嚴查處違規。總計共發現11項缺失，將依法裁罰38萬元，另針對有立即發生感電、墜落危險之虞的作業場所，也立即開單勒令停工。

勞工局長周登春強調，高溫廢棄爐渣處理，是煉鋼製程中主要的作業流程之一，雇主應依法落實預防水蒸汽爆炸的相關措施，然而，針對此類的關鍵危害，該公司依然因疏於預防而致災，顯見該公司屬於工安不良的高風險事業單位。

▲▼爐渣爆炸釀1死！高市府出手稽查海光鋼鐵，抓11項缺失重罰38萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼爐渣爆炸釀1死！高市府出手稽查海光鋼鐵，勞工局副局長陳石圍率隊，針對該公司所屬各廠區進行全面稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼爐渣爆炸釀1死！高市府出手稽查海光鋼鐵，抓11項缺失重罰38萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

勞工局透過強力勞檢，督促改善作業安全衛生設施，也呼籲業者能落實工安、痛定思痛，即刻建立有效的安全衛生系統管理制度，用最高的標準來落實各項製程安全。

▲▼爐渣爆炸釀1死！高市府出手稽查海光鋼鐵，抓11項缺失重罰38萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高市府出手稽查海光鋼鐵，抓11項缺失重罰38萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼爐渣爆炸釀1死！高市府出手稽查海光鋼鐵，抓11項缺失重罰38萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

勞檢處長郭清吉表示，鋼鐵業存在許多高風險作業，海光企業的稽查缺失包括墜落、吊掛危害以及高熱物灼燙傷等危害，業者應落實工作場所各項安全措施與防災機制，勞檢處後續亦不定期加強實施勞動檢查，以公權力強力監督業者。

郭清吉進一步強調，處分不是目的，重點在於保護勞工的安全及健康，各項作業都具有不同類型風險危害，並呼籲勞工朋友或企業雇主若有職業安全衛生的相關疑問或需求，請上勞檢處網站或電洽07-7336959，勞檢處將竭誠提供服務。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►超實用「貼牆拼貼鏡子」優惠價來了！16片激殺799元，讓空間更有趣

ET快訊
快訊／想出國瘋了！台虎88元機票開賣塞爆「萬人搶翻」
口罩放寬沒時間點！　王必勝曝：社區流行到年底
0+7上路「取消電子圍籬」！　王必勝：最擔心這類人
葉毓蘭今改姓認祖歸宗！　曝父親一決定從此54年姓「葉」
快訊／墨西哥規模7.0超強震！　首都墨西哥城狂晃
慶解封！虎航推「88元機票」15:00開搶　日韓泰都增飛
10／13實施0+7「口罩不同步鬆綁」！　王必勝曝原因
快訊／海光煉鋼廠「爐渣爆炸」 1人慘死！　高市府重罰38萬
快訊／30多歲男確診「驚見肝腫瘤」！　拒治療2日死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金孫藏大批槍彈！驚見「M203榴彈槍」　鐵皮屋變軍火庫阿嬤嚇傻

不爽27歲男改裝機車太大聲！　6人追進布袋商港北堤「狠砍見血」

「唐澤貴洋」身分曝！恐嚇炸毀總統府+雙鐵　「關鍵字」洩行蹤

婦4年前被騙30萬沒學乖　這次又硬要匯100萬...警用這招擋下

醫院告知父病重無法急救…33歲女PO限動「今晚炸掉」！判刑2個月

7隻大白鵝田間晃悠　主人以為失竊急報警！4警上演爆笑追逐戰

追求嫩妹2度突襲要喇舌！她怨「初吻被奪」求重判　法官這樣說

南二監「囂張接風」帶頭者起底　曾是「交友詐騙」首腦專詐陸女

爐渣爆炸釀1死！高市府稽查海光鋼鐵　抓11缺失重罰38萬

警抓毒販只找到槍　女友穿大衣有貓膩...胸罩塞30公克毒品

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

從路頭看穿路尾！六合夜市榮景崩盤　陸客愛店收光光

王柏傑「怕聽到別人」自CUE謝欣穎　桂綸鎂開金口...他驚：我聽傻了

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

金孫藏大批槍彈！驚見「M203榴彈槍」　鐵皮屋變軍火庫阿嬤嚇傻

不爽27歲男改裝機車太大聲！　6人追進布袋商港北堤「狠砍見血」

「唐澤貴洋」身分曝！恐嚇炸毀總統府+雙鐵　「關鍵字」洩行蹤

婦4年前被騙30萬沒學乖　這次又硬要匯100萬...警用這招擋下

醫院告知父病重無法急救…33歲女PO限動「今晚炸掉」！判刑2個月

7隻大白鵝田間晃悠　主人以為失竊急報警！4警上演爆笑追逐戰

追求嫩妹2度突襲要喇舌！她怨「初吻被奪」求重判　法官這樣說

南二監「囂張接風」帶頭者起底　曾是「交友詐騙」首腦專詐陸女

爐渣爆炸釀1死！高市府稽查海光鋼鐵　抓11缺失重罰38萬

警抓毒販只找到槍　女友穿大衣有貓膩...胸罩塞30公克毒品

張勝祖重逢孫賢周昇華成家人　《模範刑警2》默契給10分

「高虹安授權書在哪？」　綠議員：沒人在意學歷而是做人誠信

柯文哲「惡霸性侵說」爭議　北市府：名譽與身體自主權一樣重要

女房客失蹤！6樓公寓傳恐怖惡臭　警在多個行李箱發現人類碎屍

想出國想瘋了！台虎開賣機票單程88元起　開賣塞爆「萬人搶翻」

國境開放包含陸港澳人士！王必勝：執行細節由陸委會規劃

APP瘋傳台南永康區議員選舉民調　林燕祝：疑欲誤導選民

ET民調／蔣萬安支持度36.9%居冠　陳時中29.4%、黃珊珊22.8%

廖老大退直播圈！館長「8月神預言」被挖出　網驚：太準了

川普慘了！「膨脹資產價值牟利」紐約檢察長喊告　3子女也遭殃

埔里「20cm異形血肉片」逆流狂爬！　細白爪猛竄他一盯嚇壞：這母湯

社會熱門新聞

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

即／士林官邸旁驚傳槍手搶300萬

即／新北警爆打無辜男　2警將記過、所長2申誡

妙齡女海邊「全裸拍寫真」48秒片瘋傳　律師說話了

用LINE請生理假！OL被解雇怒檢舉　公司被罰要她賠

和美小兄妹激發全台愛心　專戶善款爆量今關閉

南二監囂張接風嗆警　帶頭小弟起底

人妻受不了「員工旅遊要帶婆婆」！訴離敗訴

不爽媳婦！婆婆剪爛「孫女2件洋裝」塞火龍果染色

不滿被說傳「私密照」　許藍方告學長妻結果曝

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

女學生過斑馬線遭撞卡車底！驚悚影片曝

女大生躲飯店廁所報案遭性侵！結局超展開

「建設富二代」駕駛特斯拉撞死騎士！爸爸出面道歉了

更多熱門

相關新聞

獨／海光煉鋼廠爆炸奪1命　爐渣飛300m再燒物流倉庫

獨／海光煉鋼廠爆炸奪1命　爐渣飛300m再燒物流倉庫

高雄市小港區20日發生一起爆炸意外，海光煉鋼廠(股票代號：2038)因高溫爐渣爆炸，爐渣彈飛引燃怪手，導致正操作怪手的一名41歲外籍移工逃生不及，被活活燒死在駕駛座上；而爐渣還噴射到隔街300公尺遠的物流公司倉庫，並引燃儲放的太空包塑膠粒子釀成大火，幸好沒有人員受傷。

高雄海光煉鋼廠爐渣爆炸原因曝　雇主遭移送

高雄海光煉鋼廠爐渣爆炸原因曝　雇主遭移送

「爐渣爆炸」 彈燒怪手釀1死+空汙　高市府開罰

「爐渣爆炸」 彈燒怪手釀1死+空汙　高市府開罰

即／海光煉鋼廠爐渣爆炸　1人當場慘死

即／海光煉鋼廠爐渣爆炸　1人當場慘死

300kg螺絲桶落下壓死工人　肇事原因曝光

300kg螺絲桶落下壓死工人　肇事原因曝光

關鍵字：

海光煉鋼廠高雄市勞工局

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

房東拒租「看不起職業」！網驚：很賺的

小孩有症狀「連篩3天都陰」！媽：戳很深　醫一捅傻眼

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」

快訊／入境「0+7」10月13日上路！　入境者免居檢、取消觀光限團令

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

《全明星4》訓練出意外！

新婚夜性侵新娘　伴郎被判7年、6下鞭刑

「最不記仇」星座Top 3

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆

網驚：射完「2寶特瓶精液」就沒了！醫一算秒愣　真相曝

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

更多

最夯影音

更多
昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面