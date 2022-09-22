爐渣爆炸釀1死！高市府稽查海光鋼鐵　抓11缺失重罰38萬

▲爐渣爆炸釀1死！高市府出手稽查海光鋼鐵，抓11項缺失重罰38萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

海光企業股份有限公司日前發生爐渣水蒸汽爆炸，引發火勢延燒導致1名勞工死亡。高雄市勞工局除已勒令該作業現場停工外，今（22）日再由副局長陳石圍率隊，針對該公司所屬各廠區進行全面稽查，從嚴查處違規。總計共發現11項缺失，將依法裁罰38萬元，另針對有立即發生感電、墜落危險之虞的作業場所，也立即開單勒令停工。

勞工局長周登春強調，高溫廢棄爐渣處理，是煉鋼製程中主要的作業流程之一，雇主應依法落實預防水蒸汽爆炸的相關措施，然而，針對此類的關鍵危害，該公司依然因疏於預防而致災，顯見該公司屬於工安不良的高風險事業單位。

▲▼爐渣爆炸釀1死！高市府出手稽查海光鋼鐵，勞工局副局長陳石圍率隊，針對該公司所屬各廠區進行全面稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

勞工局透過強力勞檢，督促改善作業安全衛生設施，也呼籲業者能落實工安、痛定思痛，即刻建立有效的安全衛生系統管理制度，用最高的標準來落實各項製程安全。

▲▼高市府出手稽查海光鋼鐵，抓11項缺失重罰38萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

勞檢處長郭清吉表示，鋼鐵業存在許多高風險作業，海光企業的稽查缺失包括墜落、吊掛危害以及高熱物灼燙傷等危害，業者應落實工作場所各項安全措施與防災機制，勞檢處後續亦不定期加強實施勞動檢查，以公權力強力監督業者。

郭清吉進一步強調，處分不是目的，重點在於保護勞工的安全及健康，各項作業都具有不同類型風險危害，並呼籲勞工朋友或企業雇主若有職業安全衛生的相關疑問或需求，請上勞檢處網站或電洽07-7336959，勞檢處將竭誠提供服務。