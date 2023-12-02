「哪國女性胸部最大」最新排行！竟與BMI有關　台灣名次出爐

▲世界人口評論公布最新各國胸部尺寸。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者吳美依／綜合報導

世界人口評論（World Population Review）公布「2023年各國胸部尺寸」，首先比較平均罩杯，其次比較密切相關的身體質量指數（BMI）。在能夠蒐集有效數據的69國之中，前三名分別為美國、英國及委內瑞拉，台灣的調查結果則是平均罩杯AA、平均BMI值23.7。

平均胸部尺寸最大10國（與平均BMI值）

1、美國：C罩杯（29）

2、英國：C罩杯（27.1）

3、委內瑞拉：B～C罩杯（26.9）

4、哥倫比亞：B～C罩杯（26.7）

5、瑞典：B～C罩杯（25.4）

6、芬蘭：B～C罩杯（26.3）

7、加拿大：B～C罩杯（26.7）

8、喬治亞：B罩杯（27.7）

9、澳洲：B罩杯（26.8）

10、波士尼亞與赫塞哥維納：B罩杯（25.3）

▲2023年各國胸部尺寸。點圖可放大。（圖／翻攝worldpopulationreview.com）

報告指出，女性胸部尺寸受到多項因素影響，包括年齡、基因、營養、飲食、體重、BMI等，並非永久不變，反而經常取決於月經周期，以及是否懷孕或哺乳。

儘管全球至少有6種不同的胸部測量方式，例如一些國家使用英寸，一些國家使用公分，甚至不同品牌的相同尺寸，實際上也有落差，但研究人員仍透過各尺寸胸罩的銷售數字，確認各國女性的平均罩杯。

這份報告發現，胸部尺寸與整體BMI密切相關，這表明額外體重通常伴隨著更大罩杯。儘管今年數據並未囊括所有國家，但整體而言，歐美女性傾向擁有較大胸部，非洲與東南亞國家女性傾向擁有較小胸部，這被專家認為主要來自遺傳，因為後者區域的女性通常相對體型嬌小，日常生活中也較常走動與活動。

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