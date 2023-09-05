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開房準備情趣水手服！她一穿驚覺「遮不住」　雙球直接掉出來

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

有些情侶會準備小道具，增添閨房情趣。但一名女網友分享經歷，表示近來為了男友準備情趣內衣，結果沒有先試穿，等到實戰時才發現尺寸太小了，「雙球」直接掉出來，不管怎麼喬都沒辦法，男友則用戲謔的表情猛盯，讓她害羞不已。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，她和男友都很重視性事，平常除了會做好安全措施以外，也會準備小情趣給彼此。日前2人出去開房，她就特別準備「情趣水手服」，希望能夠給男友一點小刺激。

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等到實戰當天，她洗完澡先換上普通睡衣，想說等男友進浴室再換戰袍。未料等到要換衣服時，才發現根本不合身，上衣完全遮不住胸部，會一直往上彈，她著急地不斷喬衣服，完全沒有注意到男友早就洗好澡，正用著戲謔的表情看著她，「當我們對到眼的那一刻，我真的羞到不行啊」。

雖然男友看到她的模樣後，感覺更加興奮了，但她超級後悔沒有先試穿，直到準備上場時，才發現衣服太小了，懷疑是洗完衣服後縮水了，因此提醒「情趣內衣要先試穿！」

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO的水手服太小了。實穿照為示意圖。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看到後紛紛笑說，「我也有買這套，我也是沒辦法遮住全部胸，是正常的，我也是露出南半球，這樣比較性感不是嗎」、「看文字能懂那個興奮點，但還是得說，好羨慕會往上彈的部分」、「雖然我喜歡男的，但想像了那個畫面，我覺得很棒」、「往上彈感覺太惹人撲倒了」。

另外，有一名女孩分享，「寧願小也不要過大！我有次趁另一半去拿外送，立刻換上新買的情趣睡衣，結果買到過大的尺寸，想脫掉的時候，剛好他回來了，他看到很開心，但事後說你這是不是有點太大了」。

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