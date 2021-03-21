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全球「最會偷吃」竟是亞洲這1國！56%認了出軌　女比男更多

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲杜蕾斯和網站The Richest分別調查都指出，全球出軌率最高的國家是泰國。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者吳美依／綜合外電報導

國際知名保險套品牌杜蕾斯（Durex）曾實施調查，發現全球出軌率最高的國家竟是泰國，且女性比例高達59％，比男性的54％更高。網站The Richest根據此報告與各大交友網站資料，又實施另一項調查，數據指出，前10大「最會偷吃」的國家中9個位於歐洲，但第一名仍是泰國，高達56％民眾坦承曾對情人或配偶不忠。

杜蕾斯2012年針對來自36國的2.9萬人展開調查。男性方面，54％泰國男性坦承發生過婚外情，位居第一，第二與第三名分別是南韓的34％和馬來西亞的33％。女性方性，62％迦納女性坦承曾經背叛另一半，隨後依序為泰國的59％、馬來西亞的39％與俄羅斯的33%。

據悉，此報告指出泰國女性比男性更容易出軌，在當時引發當地人民的不滿與反彈。

▼▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲在The Riches的調查中，前10大出軌國家中，9個來自歐洲，唯一亞洲國家仍是泰國且位居第一名。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

The Richest的全球出軌率調查結果如下：

第10名：芬蘭（約36％）

第9名：英國（約36％）

第8名：西班牙（39%）

第7名：比利時（40％）

第6名：挪威（41％）

第5名：法國（43％）

第4名：德國（約45％）

第3名：義大利（約45％）

第2名：丹麥（46％）

第1名：泰國（56％）

《鏡報》指出，榜上許多國家對於出軌的態度相對開放，法國甚至大多數人認為此舉在道德上是可接受的，僅28％偷吃後感到後悔。雖然天主教信仰弱化，但在西班牙和義大利社會仍有一定影響力，前者還是將婚外情視為禁忌，後者近年離婚率上升，卻仍是世上離婚率最低的幾個國家之一。

另外，從以下婚外情社交網站的數據也可略知一二。Ashley Madison擁有至少100萬英國籍會員， Gleeden擁有110萬名比利時籍會員。丹麥在國民幸福度調查中時常名列前茅，出軌率卻也很高，大多數集中在首都哥本哈根，超過1/3受訪者承認曾對伴侶不忠。

報導指出，最令人意外的是唯一亞洲國家泰國，原因可能來自年輕世代享受隨性交友，加上按摩院、夜店等以男性為主要客群的性交易產業蓬勃發展。

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