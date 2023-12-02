早就簽字參加辯論！　侯友宜競辦：10／11就交由TVBS全權處理

▲國民黨總統候選人侯友宜出席徐巧芯聯合選總部成立大會。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

總統大選進入決戰期，媒體聯合舉辦電視辯論會，但目前僅國民黨總統參選人侯友宜未簽字參加，引發討論。侯友宜競選辦公室則表示，侯競辦早在10月11日的時候就把辯論同意書簽給TVBS電視台，並委由TVBS全權處理；前天上午也已告知公視，因已將辯論同意書簽給TVBS，公視可逕與TVBS溝通協調。

關於總統大選辯論事宜，侯辦發言人錢震宇表示，侯友宜對辯論始終抱持開放且歡迎的態度，侯競辦早在10月11日的時候就把辯論同意書簽給TVBS電視台，並委由TVBS全權處理。而副總統參選人趙少康也在登記參選的11月24日當天就簽署辯論同意書，顯見侯友宜與趙少康兩人都願意與其他參選人直球對決，絕無閃躲。有心人士刻意帶風向說侯友宜閃避辯論，根本是扭曲與汙衊。

錢震宇說，至於柯文哲主席稱藍白合時國民黨不敢與他進行三場辯論，則完全與事實不符。事實上，在當時雙方第一次「黃金會」談判時，侯辦代表金溥聰便當場同意辯論，還有白紙黑字公開的共識聲明為證，媒體也均有報導。柯文哲是否貴人多忘事，或者接收到錯誤的訊息，應該詳加查明。

錢震宇說，針對公視加三報一社的辯論會，侯競辦前天上午就告知公視，因早已將辯論同意書簽給TVBS，所以程序上就由TVBS處理，公視可逕與TVBS溝通協調。

錢震宇強調，期待總統、副總統選舉的辯論會能盡快協調完成，順利進行，相信辯論會可以讓更多民眾認識侯友宜，並了解侯友宜對國家的願景與政策的規劃，吸引更多選民的認同與支持。

