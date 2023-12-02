嗆蕭美琴「推託」　趙少康：辯論跟尊重總統職權「風馬牛不相及」

▲國民黨副總統參選人趙少康。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康指對手蕭美琴、吳欣盈不想跟他辯論，而蕭昨則表示，她沒有收到邀請，且應以總統為主，「我們很有分寸」。對此，趙少康今（2日）表示，副總統參選人該出面辯論就辯論，這才叫有分寸，跟尊重總統職權是完全風馬牛不相及的事情，這是推託之詞。

國民黨總統參選人侯友宜與立委參選人萬美玲的聯合競選總部2日舉行成立大會，趙少康受邀出席。對於上述蕭美琴「我們很有分寸」說法，趙少康表示，這不叫有分寸，副總統參選人該出面該辯論就辯論，這才叫有分寸。

趙少康指出，以往的總統選舉，總統參選人可能都有一至兩場辯論，而副總統參選人至少都有一場辯論，這都是由幾個電視台去邀的，據他了解，好像有邀請副總統參選人，只是其他兩位好像有受到困難，「不是我邀，那當然如果他們願意我來邀，我也很願意，我來扮演我也很願意，一定公平，我們請公平的機構出來辦」。

趙少康說，但是如果是電視台循往例，那副總統參選人都至少有一場，那他是希望蕭美琴跟吳欣盈都能夠接受，「我覺得不接受是在怕什麼嘛，真理越辯越明」，蕭也做過立委，也會講話，跟老美也可以溝通，那就出來辯論嘛，這個跟什麼尊重總統職權是完全風馬牛不相及的事情，這是推託之詞。

吳欣盈昨受訪時，被問到趙少康說拒絕跟他辯論，呼籲不要躲起來，吳欣盈表示，怎麼會躲起來呢？據她了解，副總統辯論在12月底，所以也很期待跟其他候選人交流，跟人民提出一些民眾黨未來希望的方向。