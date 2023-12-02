勸黃國昌勿閃辯論邀約　王義川再邀戰：害怕想起30年前的創傷？

▲民進黨不分區立委參選人王義川。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委參選人黃國昌日前喊出要和賴清德辯論，而曾在大學時期與其交鋒過的民進黨參選人王義川表達願意接戰、更送戰帖給黃，黃則反嗆賴清德怯戰。王義川2日受訪時表示，黃國昌害怕想起30年前的創傷，但沒有去登記選總統無法跟賴清德辯論，「那就來找我辯論，非常歡迎，題目、時間、地點、主持人、主辦單位都由黃國昌來訂。」

政治評論員李正皓、新北市議員卓冠廷、圖文作家惡骨聯合領銜發起的「搶救王義川大兵行動」首場見面會今日登場，民進黨不分區候選人王義川、沈伯洋、郭昱晴等輪番進行專題演講，活動前也接受媒體聯訪。

日前喊出阻止韓國瑜當立法院長的口號，王義川表示，自己要進國會政黨票要47％，也就是要再衝6個百分點、100萬選票，那就代表民進黨能穩定過半，就可以阻止韓國瑜當立法院長、壓制謝龍介跟黃國昌在立法院胡說八道。不讓韓國瑜當立法院長是全民共識，這件事情很重要，所以請把票搶救王義川。

對於和黃國昌的辯論交鋒，王義川表示，王義川是黃國昌刻在心裡的名字，他害怕想起30年前的創傷、無法抹去、一直想要擺脫這三個字，這能夠理解，但沒有關係，大家都50歲一條好漢，可以面對面來對決。

王義川表示，黃國昌沒有去登記總統候選人沒辦法跟賴清德辯論，「沒有關係，那就來找我辯論，非常歡迎，題目、時間、地點、主持人、主辦單位都由黃國昌來訂。」