賴清德、柯文哲點頭參加電視辯論！　侯友宜：我都會直球對決

▲國民黨總統候選人侯友宜出席徐巧芯聯合選總部成立大會。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

2024總統大選將近，三報一社與電視台達成共識共同舉辦辯論會，截至昨日中午，民進黨參選人賴清德、民眾黨參選人柯文哲已同意參與，但國民黨參選人侯友宜還未同意。對此，侯友宜說，這段時間因為媒體還在協調，都有尊重媒體，「放心，只要上了辯論場，我都會直球對決，讓媒體好好去協調吧」。

公視昨日發布新聞稿表示，三報一社與及早啟動籌備候選人辯論的多家電視台代表，已於11月29日在公視召開協商會議，並達成共同主辦的共識。公視也指出，當日與會媒體代表有(以下順序無分排名)中央社、聯合報、中國時報、自由時報、民視、台視、三立、華視、鏡電視、公視，在會中提出辯論場次建議與預擬方案，會後已將上述媒體協商共識送達三方競選陣營，以利儘早促成電視辯論會順利舉行。

不過公視表示，截至昨日中午，賴清德、柯文哲已明確回應並同意接受邀請，侯友宜則還未表態同意參與。柯文哲也因此喊話侯友宜，別再閃躲、真理越辯越明。

侯友宜對此表示，TVBS很早就邀請他，他已經很早就簽了，「只要辯論都會直球對決」，這段時間，因為媒體之間都在協調當中，都有尊重媒體，「放心，只要上了辯論場，我都會直球對決」。

