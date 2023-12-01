涉幫立委賄選遭搜索　北市信義區里長怒：是為里民，明年還會辦！

記者劉昌松／台北報導

台北市敦化里里長蘇榮文、永春里里長許蕙蘭，因遭檢舉分別以餐會，或贈送壽麵與北市專用垃圾袋等方式，為特定候選人拉票，涉嫌違反《選罷法》對有投票權人交付不正利益等罪嫌，台北地檢署1日指揮調查局搜索約談，檢察官訊後諭令蘇榮文4萬元交保，許蕙蘭則獲得請回。許女受訪時語帶怒意表示，「我辦重陽節活動是為我的里民！歡迎明年共襄盛舉！」

▲台北市信義區永春里里長許蕙蘭否認幫立委賄選，強調每年都會為里民辦重陽節活動。（圖／記者劉昌松攝）

由於外傳檢調1日搜索約談的對象，是國民黨松山信義區立委參選人徐巧芯樁腳，徐立刻舉行記者會怒嗆「司法追殺終於來了」，質疑檢調特別選在她的競選總部成立大會前一天約談里長，是一種威脅恐嚇，讓大家不敢去她的競總，並強調「我清清白白不怕新潮流」。

據了解，專案小組是接獲檢舉，台北市松山區敦化里里長蘇榮文，8月間在某餐廳席開5桌，每桌價值8000元，受邀的除了同區里長與里民外，徐巧芯等地方民代也到場，而蘇榮文在席間疑似公開為特定立委候選人拉票，有違反《公職人員選舉罷免法》之虞。

▲台北市松山區敦化里里長蘇榮文涉嫌幫特定立委候選人賄選，被檢察官諭令4萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

另外在10月間，信義區永春里里長許蕙蘭則因在重陽節敬老活動中，贈送壽麵以及售價100元的大型北市專用垃圾袋等禮品，有些禮品直接用印有徐巧芯名字的環保袋包裝，也遭檢舉涉嫌對有投票權之人交付不正利益等罪嫌。

台北地檢署檢察官1日指揮調查局台北市調處兵分4路，搜索蘇、許2名里長的辦公室與住居所，並將2名里長及涉案選民等共8人約談到案，追查相關禮品與餐敘資金來源。

晚間許蕙蘭經移送檢察官複訊後，獲得請回，針對媒體記者詢問是否幫立委買票，許女說：「今年的重陽節活動，我往年有辦，今年也有辦，明年也會辦」，「所有議員主任都會參加，致意也好，送上小點心小禮物也好，今年有銅鑼燒，口罩，牙線棒，環保袋，麵線」，「我辦活動是為我的里民，不是為什麼人辦的，我的經費核銷單據，我都跟檢察官交代很清楚。歡迎所有議員主任們明年一起來共襄盛舉。」