恐怖驅魔手法曝！父母弟弟「手伸喉嚨抓鬼」　雲林29歲男慘死

記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導

雲林虎尾鎮1日凌晨發生一起詭異命案！陳姓一家人替大兒子進行驅魔儀式，而驅魔手法竟是徒手伸進喉嚨內抓「魔鬼」，沒想到卻進而釀成意外，大兒子因此窒息喪命。警方獲報到場後，將陳男媽媽(57歲)、爸爸(57歲)及弟弟(28歲)帶回調查，並移送地檢署複訊，而檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。

▲雲林驚傳家庭悲劇，家人進行神秘儀式29歲兒子身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾大屯仔為鄉村民宅聚落，民風純樸傳統，昨日清晨2時救護車抵達命案現場，一名陳姓男子失去呼吸心跳，緊急送醫後仍回天乏術，身上並無明顯外傷，警方到場後圍起封鎖線，將現場涉案人帶回釐清清，訊後依法移送。

據鄰居表示，29歲陳男為家中大兒子，一家人平時鮮少與人有交流，而發生命案原因是因「在家中進行某種宗教儀式」，才引發悲劇。

初步了解，陳姓一家四口是單純的農家家庭，但陳男近期行為反常，因此被帶去參加廟會，但卻疑似「卡到陰」，一家人便於昨日凌晨在自家3樓神明廳進行驅魔儀式。當時先由爸爸壓住陳男的雙手，弟弟則壓住雙腳，再由媽媽徒手伸進入喉嚨內企圖將「魔鬼」抓出，沒想到卻釀成悲劇。

檢方複訊後，認為陳男爸爸、媽媽及弟弟涉犯傷害致死罪，且犯罪嫌疑重大，並有串證之虞，因此向法院聲請羈押獲准，而至於陳男的死因，初步認定疑似為窒息，但仍需待進一步解剖確認。