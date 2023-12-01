明天2地濕涼！下探14度　3千公尺高山「下周一可望迎入冬初雪」

▲受東北季風影響，明天周六北部濕涼。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風影響，明天北部、東北部濕涼，低溫下探14度，中南部溫差可高達10度；下周一因華南雲雨區東移，水氣多，3千公尺以上高溫有降雪或下冰霰機會，可望迎接入冬初雪；下周二再有一波新的東北季風，低溫下探13度。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天受東北季風持續影響，北部、東北部濕涼，降雨區域主要以迎風面基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部短暫雨，東北部有較大雨勢，北部、東部、東南部、中南部區山區有零星雨，其他各地多雲到晴。

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明天整體氣溫比今天回升，預測北部、東北部高溫約19到22度，中南部、花東約22到26度，南部地區約28度；各地低溫約14到19度，中南部溫差可達10度左右。

周日東北季風減弱，林定宜表示，各地感受仍涼，北部、東北部氣溫回升，迎風面北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，下周一華南雲雨區東移，水氣增多，台灣附近有低壓發展，中部以北、東半部都有短暫雨，南部山區也有局部短暫雨。

▲▼未來一周氣溫和降雨趨勢。（圖／氣象署）

林定宜指出，下周二東北季風增強，北部、東北部轉涼，下周三、下周四受東北季風影響，北部、東北部晨間涼，其他地方早晚比較涼；由於該波冷空氣強度不確定因素仍大，氣象署持續觀察中，目前低溫預報北部下探13度。

降雨趨勢部分，林定宜說明，下周二到下周四受東北季風影響，不過水氣僅影響下周二和下周三，北部、東半部和中南部山區有局部短暫雨，其他地方多雲到晴；下周四和下周五大地轉乾，水氣減少，只有東半部有雨。

林定宜提醒，下周一因華南雲雨區東移，水氣多，3千公尺以上高山有降雪或下冰霰機會，玉山也有降雪機會。