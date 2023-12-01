　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

火辣網紅遭撿屍性侵求償4萬　惡男大群PO出浴片：是鑲鑽石？

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲網紅遭性侵索賠4萬，男子竟在大群PO網紅出浴片嗆「是鑲鑽石？」。（示意圖，非本案當事人／翻攝自免費圖庫pexels）

記者黃資真／高雄報導

一名網紅模特兒小玲（化名）時常分享性感影照，獲得不少乾爹贊助，而林姓男子在酒店認識小玲後，曾有過2次性交易，某次林男想做「免錢的」，灌醉性侵得逞，事後小玲索求4萬元，否則就拒絕再次性交易，林男竟翻臉在多達440人的大群組內PO出小玲洗澡的自拍影像嗆「4萬是鑲鑽石？」，遭小玲報警提告。高雄地院考量林男賠錢和解，依乘機性交處1年8月，恐嚇、供人觀覽猥褻影像罪合併處4月，緩刑3年。

判決指出，林男在2021年12月13日凌晨至夜店消費後，見小玲喝醉不省人事，帶到摩鐵性侵得逞，還全程錄影，小玲醒來發現自己一絲不掛，詢問林男才知道遭性侵；事後林男表示想性交易時，小玲便以沒給4萬元為由拒絕。

林男見狀竟翻臉，傳訊恐嚇稱「如果今天沒，那就這樣散唄，我倆不是朋友，我也不用再對你好」，並傳送先前竊錄的性交影片，暗示不從就將影像散播出去。

小玲因心生畏懼，跑到警局報警，林男卻毫不在乎，直接在多達440名成員的大群組標註小玲，表示「做八大接S沒有不好啊，低調點不就行了，非得高調宣傳」、「怕人家不知道你跟我談價錢一砲3500？都配合3次了，最後一次你要4萬，怎麼有鑲鑽石嗎？」、「平常拍拍裸照拍拍影片給粉絲給乾爹就算了也與我無關，現在踩來我頭上？...」再附上小玲洗澡露胸的自拍影片供大家觀賞，結果一併遭檢方起訴。

法官審理時考量林男坦承犯罪，並與小玲達成和解，給付全部賠償金完畢，可見應有悔過之意，小玲也表示不打算繼續追究，依乘機性交罪處1年8月，恐嚇罪3月、上傳至網際網路方法供人觀覽猥褻影像罪處3月，2罪合併處4月，得易科罰金，宣告緩刑3年，並於判決確定1年內提供60小時義務勞務、接受法治教育課程1場次。可上訴。

ET快訊
快訊／老翁離家失蹤　4天後被發現陳屍250m深溪谷
火辣網紅遭撿屍求償4萬　惡男外流出浴片：是鑲鑽？
高薪夫妻找房「隨便都2500萬」　老婆秒勸退：無法出國
快訊／和闆娘走太近被唸不檢點　弟抓狂砍哥10多刀遭收押
明天2地濕涼下探14度！　高山「下周一可望迎初雪」
15歲女學生挺10月孕肚上學！校方竟渾然不知

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

長榮老三連襟買兇暗算老臣！窩裡反抖出奪權陰謀　判決結果出爐

快訊／嘉義81歲翁離家詭異失蹤　4天後被發現陳屍250m深溪谷

林右昌視察桃園市警局　運用警力查賄、打擊境外勢力介入大選

台南檢警速破選前首件槍擊案　檢察總長：挑戰公權力者緝捕到案

快訊／和闆娘走太近被碎唸不檢點　弟抓狂砍哥10多刀遭收押

戴資穎擔任檢察機關反賄大使　檢察總長邢泰釗南下致謝

金門驚見「3米長超巨緬甸蟒」過馬路！　民眾嚇壞：不是在冬眠嗎

防範境外勢力介入大選　北檢：快掃車站QRcode隨時檢舉

15歲女學生挺10月孕肚上學！校方竟渾然不知　教育局啟動輔導

獨／退休名師遭外甥捅死！丈夫和兒女赴殯儀館　悲痛陪同相驗

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

#吳欣盈 被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？ #新光公主

被問「有無與家族討論」參選　吳欣盈嗆：妳當記者有問爸媽？

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

妹子點外送餐只來「塑膠袋」　友無奈＋好笑：它價值42塊

阿信開約石頭老婆…他急放閃！　怪獸許願「遭五月天各種打斷XD」

長榮老三連襟買兇暗算老臣！窩裡反抖出奪權陰謀　判決結果出爐

快訊／嘉義81歲翁離家詭異失蹤　4天後被發現陳屍250m深溪谷

林右昌視察桃園市警局　運用警力查賄、打擊境外勢力介入大選

台南檢警速破選前首件槍擊案　檢察總長：挑戰公權力者緝捕到案

快訊／和闆娘走太近被碎唸不檢點　弟抓狂砍哥10多刀遭收押

戴資穎擔任檢察機關反賄大使　檢察總長邢泰釗南下致謝

金門驚見「3米長超巨緬甸蟒」過馬路！　民眾嚇壞：不是在冬眠嗎

防範境外勢力介入大選　北檢：快掃車站QRcode隨時檢舉

15歲女學生挺10月孕肚上學！校方竟渾然不知　教育局啟動輔導

獨／退休名師遭外甥捅死！丈夫和兒女赴殯儀館　悲痛陪同相驗

12星座「最新一周運勢」！處女有好運　白羊發現真愛

長榮老三連襟買兇暗算老臣！窩裡反抖出奪權陰謀　判決結果出爐

于卉喬相隔4年復出拍電影！　「16歲抽高換髮色」變少女獻銀幕初吻

快訊／嘉義81歲翁離家詭異失蹤　4天後被發現陳屍250m深溪谷

Melody當年閃婚「就是戀愛腦！」　恢單4月揭失和主因：怪我自己

林右昌視察桃園市警局　運用警力查賄、打擊境外勢力介入大選

台南檢警速破選前首件槍擊案　檢察總長：挑戰公權力者緝捕到案

U12中華隊長長大了！　味全龍陽念祖捐5萬回饋東體

鄭欣宜神隱7個月「宣佈新計畫」　感性發文：相信許願的力量　

山下智久搭電車去鬧區！　「混入人群沒被發現」網激動：好想巧遇

貓主子獨愛喝「風水滾珠水」　機器壞掉狂抱怨：快來處理

社會熱門新聞

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

女大生揪同學喝酒遭性侵！他大喊：要出來了

保時捷擊落街道猴！高職男無照闖紅燈　斷腿還要賠百萬

即／國1台中奧迪休旅「猛撞緩撞車」全線封閉

按摩女遇臨檢跑了　女性內褲留床上男被逮

三重警勾結詐騙集團　蹲點摩鐵偷拍勒索

北屯惡狼3度性侵女室友　上訴二審結果關更久

29歲獵人騎車下山槍枝走火　頭部重傷身亡

四方電巴3司機免費開還倒貼2萬油錢　大學生喊暖

專挑偷情名車勒索　10上市櫃副總、副院長買單

即／高雄工安意外！工人遭山貓輾壓　送醫搶救不治

快訊／海產店兄弟口角　弟持刀砍哥「左頸濺血」

即／台中驚見3m長天坑　疑自來水管線破裂釀禍

更多熱門

相關新聞

網紅小濤在非洲被捅7刀慘死 警尋血腳印上門...陸籍嫌犯正清理傷口

網紅小濤在非洲被捅7刀慘死 警尋血腳印上門...陸籍嫌犯正清理傷口

前往非洲發展的38歲大陸網紅小濤11月26日在衣索比亞遭人闖入房間，身中7刀遇害，震驚當地直播圈。事件發生後，小濤的表弟林軒（化名）對外界曝光更多細節。他表示，警察循著「血腳印」找上疑犯，進門時該名嫌犯正在清理手上的傷口，床單被套及垃圾桶周圍佈滿血跡，警方還從嫌犯的包內搜出6支手機，其中1支正是小濤的。

鴻海未正式進駐！　和發產業園區周邊土地開未來價

鴻海未正式進駐！　和發產業園區周邊土地開未來價

製毒師關不怕　山區租工廠重操舊業

製毒師關不怕　山區租工廠重操舊業

保時捷擊落街道猴！高職男無照闖紅燈　斷腿還要賠百萬

保時捷擊落街道猴！高職男無照闖紅燈　斷腿還要賠百萬

KTV南霸天自建大樓開新店　主打「邊唱邊吃鍋」

KTV南霸天自建大樓開新店　主打「邊唱邊吃鍋」

關鍵字：

高雄網紅模特兒性交易性侵

讀者迴響

熱門新聞

不是淡水、九份！「台灣最頂老街」曝光　613萬人朝聖

高雄「手搖杯正妹」　無口罩照片曝光！

林襄被驗胸：有做我會講！

金鐘男主持爆「偷吃保險女業務」

蘭嶼男叫板橋串燒「敢送就穿丁字褲」！結局曝光

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

麻古連5天指定飲品買1送1！

莊群施原定明年結婚！男友忍痛送她遺體回家

3歲女童服飾店內獨自遊玩　遭玻璃鏡重砸慘死

國光女神羞認做「一線鮑手術」！

柯文哲的1句話讓趙少康下決心挺：侯友宜一直委曲求全

臉被蓋「豬肉印章」　他搓2天：洗不掉啊

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

愛情來了！4生肖2024年紅鸞星動

Netflix超狂片單來了！4大台片將上架

更多

最夯影音

更多
林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得
美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面