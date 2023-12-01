火辣網紅遭撿屍性侵求償4萬　惡男大群PO出浴片：是鑲鑽石？

▲網紅遭性侵索賠4萬，男子竟在大群PO網紅出浴片嗆「是鑲鑽石？」。（示意圖，非本案當事人／翻攝自免費圖庫pexels）



記者黃資真／高雄報導

一名網紅模特兒小玲（化名）時常分享性感影照，獲得不少乾爹贊助，而林姓男子在酒店認識小玲後，曾有過2次性交易，某次林男想做「免錢的」，灌醉性侵得逞，事後小玲索求4萬元，否則就拒絕再次性交易，林男竟翻臉在多達440人的大群組內PO出小玲洗澡的自拍影像嗆「4萬是鑲鑽石？」，遭小玲報警提告。高雄地院考量林男賠錢和解，依乘機性交處1年8月，恐嚇、供人觀覽猥褻影像罪合併處4月，緩刑3年。

判決指出，林男在2021年12月13日凌晨至夜店消費後，見小玲喝醉不省人事，帶到摩鐵性侵得逞，還全程錄影，小玲醒來發現自己一絲不掛，詢問林男才知道遭性侵；事後林男表示想性交易時，小玲便以沒給4萬元為由拒絕。

林男見狀竟翻臉，傳訊恐嚇稱「如果今天沒，那就這樣散唄，我倆不是朋友，我也不用再對你好」，並傳送先前竊錄的性交影片，暗示不從就將影像散播出去。

小玲因心生畏懼，跑到警局報警，林男卻毫不在乎，直接在多達440名成員的大群組標註小玲，表示「做八大接S沒有不好啊，低調點不就行了，非得高調宣傳」、「怕人家不知道你跟我談價錢一砲3500？都配合3次了，最後一次你要4萬，怎麼有鑲鑽石嗎？」、「平常拍拍裸照拍拍影片給粉絲給乾爹就算了也與我無關，現在踩來我頭上？...」再附上小玲洗澡露胸的自拍影片供大家觀賞，結果一併遭檢方起訴。

法官審理時考量林男坦承犯罪，並與小玲達成和解，給付全部賠償金完畢，可見應有悔過之意，小玲也表示不打算繼續追究，依乘機性交罪處1年8月，恐嚇罪3月、上傳至網際網路方法供人觀覽猥褻影像罪處3月，2罪合併處4月，得易科罰金，宣告緩刑3年，並於判決確定1年內提供60小時義務勞務、接受法治教育課程1場次。可上訴。