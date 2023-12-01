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社會 社會焦點 保障人權

製毒師關14年不怕…高雄山區租工廠重操舊業　做23kg安毒市值曝

記者邱中岳／台北報導

刑事局偵3大隊日前掌握情資，1名男子因製毒前後入獄服刑14年，出獄後又被警方鎖定重操舊業，警方跟監半年，發現男子開始在高雄山區承租工廠，還跑到診所收購大量感冒藥，不排除正在提煉麻黃素，製作毒品安非他命，還請助手在工廠幫忙，在日前攻堅逮人，男子企圖在山區逃竄，仍被警方查緝到案。

警方調查，48歲的留姓男子，因毒品案前後入獄服刑14年，在2022年4月出獄，於2022年12月間警方鎖定又要重啟爐灶繼續製作毒品，隨即展開跟監行動，警方跟監半年多，發現留男在高雄市杉林區出入，且與47歲的易姓男子有密切往來。

▲▼刑事局鎖定留男出獄後又在高雄山區製毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲刑事局鎖定留男出獄後又在高雄山區製毒，被攻堅還企圖利用山區隱蔽逃竄，但仍被查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後追查才得知，原來留姓男子在高雄市杉林區的山區一帶，以每個月5千元左右承租工廠，並且四處走訪診所購買感冒藥，全都帶進去山區，與47歲的易姓男子一起製作毒品。

警方在攻堅後發現，現場製作出23公斤的安非他命成品，另外還有96公斤的半成品，以及製毒工具一批；光23公斤的安非他命毒品，以黑市價格計算，市值達3千萬元，訊後依照毒品罪嫌將2人送辦。

▲▼刑事局鎖定留男出獄後又在高雄山區製毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲留男前後因製毒入監服刑14年，出獄後還重操舊業，還找來易姓同夥幫忙。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，留男被逮後還企圖想利用山區隱蔽桃竄，但仍被眼尖的特勤隊員當場逮逮捕，此外，留男製作的毒品安非他命相當精純，被逮後還辯稱製毒功夫是向已故的製毒師學習，警方保持存疑態度，目前也將持續追查幕後指使的藏鏡人。

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