網紅小濤在非洲被捅7刀慘死　警尋血腳印上門...陸籍嫌犯正清理傷口

▲捅殺小濤的嫌犯被警察上銬控制住。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

前往非洲發展的38歲大陸網紅小濤11月26日在衣索比亞遭人闖入房間，身中7刀遇害，震驚當地直播圈。事件發生後，小濤的表弟林軒（化名）對外界曝光更多細節。他表示，警察循著「血腳印」找上疑犯，進門時該名嫌犯正在清理手上的傷口，床單被套及垃圾桶周圍佈滿血跡，警方還從嫌犯的包內搜出6支手機，其中1支正是小濤的。

▲小濤遇害現場血跡斑斑。（圖／翻攝微博）

《新京報》報導，林軒透露，在案發後曾見到了被警方控制的嫌疑人，嫌疑人20歲出頭，護照信息顯示，他是山東籍，護照發放地為黑龍江。但目前仍沒有相關部門確認嫌疑人為中國籍的信息。

根據目擊者楊先生敘述，小濤遇刺時，正在5樓大廳睡覺，犯嫌看到小濤身邊放了一部手機，正想順手牽羊被小濤發現，兩人便扭打起來，最後，犯嫌用刀將小濤捅傷致死，「上到五樓時，只見小濤趴在走廊地上，身上都是血，行凶者不見蹤影，當時小濤還能說話，我問他是誰捅的，他說不認識。」

小濤最終送醫不治，而犯嫌出庭時言詞反覆，「先說小濤不是他殺的，又說是正當防衛，還說是小濤先動的手。」全案則是交由相關單位釐清。

▲警方循著嫌犯足跡上門逮人。（圖／翻攝新京報）

小濤在今（2023）年8月才前往非洲衣索比亞拍攝影片，想藉次尋找新商機。查找「小濤在非洲」的快手帳號，之前已有6.4萬粉絲，獲讚數4.6萬，事發後，粉絲數量已經增至7.0萬，獲讚數也升至5.2萬。

小濤在個人資訊欄上寫著，80後「非漂」，分享在非洲的日常，了解原始部落生活。林軒則透露，小濤是河北邯鄲人，今年38歲，父母年過7旬，和妻子育有一兒一女，兒子17歲、女兒12歲，「他是家裡的經濟支柱。」

▲大陸網紅小濤的快手帳戶。（圖／翻攝快手）

林軒強調，他在當地只剩兩件事情待解決，一是案件調查結果，二是想把小濤遺體運回國，後者費用較高，他們還在想辦法解決，「沒經歷過這些，家裡邊特別亂，我們現在特別需要幫助。」大陸駐衣索比亞使館也已派工作人員與小濤家屬聯繫，協助處理善後。