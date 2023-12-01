　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

網紅小濤在非洲被捅7刀慘死　警尋血腳印上門...陸籍嫌犯正清理傷口

▲小濤,嫌犯。（圖／翻攝微博）

▲捅殺小濤的嫌犯被警察上銬控制住。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

前往非洲發展的38歲大陸網紅小濤11月26日在衣索比亞遭人闖入房間，身中7刀遇害，震驚當地直播圈。事件發生後，小濤的表弟林軒（化名）對外界曝光更多細節。他表示，警察循著「血腳印」找上疑犯，進門時該名嫌犯正在清理手上的傷口，床單被套及垃圾桶周圍佈滿血跡，警方還從嫌犯的包內搜出6支手機，其中1支正是小濤的。

▲小濤,嫌犯。（圖／翻攝微博）

▲小濤遇害現場血跡斑斑。（圖／翻攝微博）

《新京報》報導，林軒透露，在案發後曾見到了被警方控制的嫌疑人，嫌疑人20歲出頭，護照信息顯示，他是山東籍，護照發放地為黑龍江。但目前仍沒有相關部門確認嫌疑人為中國籍的信息。

根據目擊者楊先生敘述，小濤遇刺時，正在5樓大廳睡覺，犯嫌看到小濤身邊放了一部手機，正想順手牽羊被小濤發現，兩人便扭打起來，最後，犯嫌用刀將小濤捅傷致死，「上到五樓時，只見小濤趴在走廊地上，身上都是血，行凶者不見蹤影，當時小濤還能說話，我問他是誰捅的，他說不認識。」

小濤最終送醫不治，而犯嫌出庭時言詞反覆，「先說小濤不是他殺的，又說是正當防衛，還說是小濤先動的手。」全案則是交由相關單位釐清。

▲小濤。（圖／翻攝新京報）

▲警方循著嫌犯足跡上門逮人。（圖／翻攝新京報）

小濤在今（2023）年8月才前往非洲衣索比亞拍攝影片，想藉次尋找新商機。查找「小濤在非洲」的快手帳號，之前已有6.4萬粉絲，獲讚數4.6萬，事發後，粉絲數量已經增至7.0萬，獲讚數也升至5.2萬。

小濤在個人資訊欄上寫著，80後「非漂」，分享在非洲的日常，了解原始部落生活。林軒則透露，小濤是河北邯鄲人，今年38歲，父母年過7旬，和妻子育有一兒一女，兒子17歲、女兒12歲，「他是家裡的經濟支柱。」

▲小濤。（圖／翻攝快手）

▲大陸網紅小濤的快手帳戶。（圖／翻攝快手）

林軒強調，他在當地只剩兩件事情待解決，一是案件調查結果，二是想把小濤遺體運回國，後者費用較高，他們還在想辦法解決，「沒經歷過這些，家裡邊特別亂，我們現在特別需要幫助。」大陸駐衣索比亞使館也已派工作人員與小濤家屬聯繫，協助處理善後。

ET快訊
快訊／老翁離家失蹤　4天後被發現陳屍250m深溪谷
火辣網紅遭撿屍求償4萬　惡男外流出浴片：是鑲鑽？
高薪夫妻找房「隨便都2500萬」　老婆秒勸退：無法出國
快訊／和闆娘走太近被唸不檢點　弟抓狂砍哥10多刀遭收押
明天2地濕涼下探14度！　高山「下周一可望迎初雪」
15歲女學生挺10月孕肚上學！校方竟渾然不知

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

癌末男大生搭公車「遭一巴掌打暈」！女乘客逼讓座罵：別裝死

每天爽嗑5顆橘子！他竟罹患尿毒症　醫師曝原因：這類人別吃太多

她揉眼竟「掉出1條蟲」嚇傻！揪出雙眼寄生60多條　醫驚：相當少見

網紅小濤在非洲被捅7刀慘死　警尋血腳印上門...陸籍嫌犯正清理傷口

習近平視察上海　學者：將有更多新開放政策

正在辛苦打工！親生爸找上門「竟是億萬富翁」　他被拐25年秒認親

有信心顧好陸生　李大維喊話對岸「開放學位生來台」

花穿毛毯禦寒！零下城市也發貨　陸九重葛、水仙電商年銷百億　

高中就因顏值爆紅！「女神學霸」8年後退學創業　驚人豪門家世曝

陸「駭客」犯罪逐年增長　「年齡層降」有小學生熟練駭客工具

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

#吳欣盈 被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？ #新光公主

被問「有無與家族討論」參選　吳欣盈嗆：妳當記者有問爸媽？

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

妹子點外送餐只來「塑膠袋」　友無奈＋好笑：它價值42塊

阿信開約石頭老婆…他急放閃！　怪獸許願「遭五月天各種打斷XD」

癌末男大生搭公車「遭一巴掌打暈」！女乘客逼讓座罵：別裝死

每天爽嗑5顆橘子！他竟罹患尿毒症　醫師曝原因：這類人別吃太多

她揉眼竟「掉出1條蟲」嚇傻！揪出雙眼寄生60多條　醫驚：相當少見

網紅小濤在非洲被捅7刀慘死　警尋血腳印上門...陸籍嫌犯正清理傷口

習近平視察上海　學者：將有更多新開放政策

正在辛苦打工！親生爸找上門「竟是億萬富翁」　他被拐25年秒認親

有信心顧好陸生　李大維喊話對岸「開放學位生來台」

花穿毛毯禦寒！零下城市也發貨　陸九重葛、水仙電商年銷百億　

高中就因顏值爆紅！「女神學霸」8年後退學創業　驚人豪門家世曝

陸「駭客」犯罪逐年增長　「年齡層降」有小學生熟練駭客工具

12星座「最新一周運勢」！處女有好運　白羊發現真愛

長榮老三連襟買兇暗算老臣！窩裡反抖出奪權陰謀　判決結果出爐

于卉喬相隔4年復出拍電影！　「16歲抽高換髮色」變少女獻銀幕初吻

快訊／嘉義81歲翁離家詭異失蹤　4天後被發現陳屍250m深溪谷

Melody當年閃婚「就是戀愛腦！」　恢單4月揭失和主因：怪我自己

林右昌視察桃園市警局　運用警力查賄、打擊境外勢力介入大選

台南檢警速破選前首件槍擊案　檢察總長：挑戰公權力者緝捕到案

U12中華隊長長大了！　味全龍陽念祖捐5萬回饋東體

鄭欣宜神隱7個月「宣佈新計畫」　感性發文：相信許願的力量　

山下智久搭電車去鬧區！　「混入人群沒被發現」網激動：好想巧遇

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

大陸熱門新聞

臉被蓋「豬肉印章」　他搓2天：洗不掉啊

父母車禍亡她繼承8.6億遺產！老公秒提離婚

三兄弟滯陸「無力自理」　被海基會接回

孕婦經常感冒一查確診愛滋…秒抓老公檢測崩潰

親生爸找上門竟是億萬富翁　他被拐25年激動認親

嫌科目三太吵！海底撈顧客爆發爭執

火鍋店驚見「正妹機器人」！真實身分曝光

陸重機網美「高速自撞」　遺體掛護欄慘死

網紅小濤在非洲被捅7刀慘死 警尋血腳印上門...陸籍嫌犯正清理傷口

田徑女神被挖6年前差很大！本人認了臉蛋動刀

高中就因顏值爆紅！女神學霸驚人豪門家世曝

癌末男大生搭公車被逼讓座！還遭一巴掌打暈

4男讀鬼吹燈　真的挖墓盜出陪葬品

警告台獨勢力挑釁或突破紅線！ 陸國防部：以武謀獨死路一條

更多熱門

相關新聞

一周只賣3天！台南「紅燒牛肉湯+泡麵」爆紅排隊

一周只賣3天！台南「紅燒牛肉湯+泡麵」爆紅排隊

台南開元市場有家新興美食，只有晚上才營業的「幽靈牛肉泡麵」，剛開幕就引起廣大討論，店家自己熬煮牛肉、肉湯，直接淋在泡麵上，還會添加關東煮、蘿蔔等，滿滿一碗售價150元，而且老闆還是帥氣小鮮肉，吸引許多饕客朝聖，不過，有眼尖的網友發現，這是大陸前陣子非常紅的泡麵小吃。

不只手搖杯正妹！高雄水果攤之花也掀暴動

不只手搖杯正妹！高雄水果攤之花也掀暴動

網紅犬抽血離奇死於麻醉休克　飼主控獸醫離譜

網紅犬抽血離奇死於麻醉休克　飼主控獸醫離譜

動保修法牛步？應曉薇到場聲援

動保修法牛步？應曉薇到場聲援

當晚剛開直播！網紅小濤睡一半遭狂捅7刀亡

當晚剛開直播！網紅小濤睡一半遭狂捅7刀亡

關鍵字：

網紅小濤非洲衣索比亞命案腳印嫌犯

讀者迴響

熱門新聞

不是淡水、九份！「台灣最頂老街」曝光　613萬人朝聖

高雄「手搖杯正妹」　無口罩照片曝光！

林襄被驗胸：有做我會講！

金鐘男主持爆「偷吃保險女業務」

蘭嶼男叫板橋串燒「敢送就穿丁字褲」！結局曝光

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

麻古連5天指定飲品買1送1！

莊群施原定明年結婚！男友忍痛送她遺體回家

3歲女童服飾店內獨自遊玩　遭玻璃鏡重砸慘死

國光女神羞認做「一線鮑手術」！

柯文哲的1句話讓趙少康下決心挺：侯友宜一直委曲求全

臉被蓋「豬肉印章」　他搓2天：洗不掉啊

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

愛情來了！4生肖2024年紅鸞星動

Netflix超狂片單來了！4大台片將上架

更多

最夯影音

更多
林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得
美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面